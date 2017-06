Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer hält Fahrverbote für Dieselfahrzeuge aufgrund der hohen Luftbelastung in deutschen Innenstädten für sehr wahrscheinlich. Seit dem Jahr 2010 werde Deutschland bereits von der EU-Kommission abgemahnt, weil in den Ballungszentren zu hohe Stickoxid-Werte vorhanden seinen, sagte der Professor für Automobilwirtschaft am Mittwoch dem "Deutschlandfunk".

Er gehe deswegen davon aus, dass die Gerichte jetzt im Sinne des Grundgesetzes entscheiden würden. Dort stehe schließlich, dass Menschen ein Recht auf Gesundheit hätten. 70 Prozent der Belastungen in den Städten kämen von Pkw-Dieseln, so Dudenhöffer. Politiker hätten hier nichts mehr zu sagen.

"Weil sie es verschlafen haben, weil sie seit sechs Jahren oder sieben Jahren nichts gemacht haben, inaktiv waren."