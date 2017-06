Vancouver (ots/PRNewswire) -



Delta-Q Technologies' Ladelösungen bieten überragende Zuverlässigkeit und Ladequalität für Bodenpflegegeräte und -maschinen mit Lithium-Akkus



Delta-Q Technologies (http://www.delta-q.com/) (Delta-Q), ein führender Anbieter von Akkuladelösungen, die Leistung und Zuverlässigkeit von elektrisch betriebenen Fahrzeugen und industriellen Geräten verbessern, gab heute bekannt, dass er die Bodenreinigungsmaschine ORBOT (http://orbotusa.com/) LiFe mit seinem Lithiumakkuladegerät IC 650 ausstatten wird.



Der ORBOT LiFe wird von Hruby Orbital Systems hergestellt, einem Unternehmen, das sich auf die wassersparende Bodenreinigung mit Orbitaltechnologie spezialisiert hat. Das Gerät wird mit einem Lithium-Akku betrieben und ist eine vielseitige, kompakte Orbitalbodenmaschine für Teppiche, harte Böden und etliche andere Bodenarten in Gewerbe- und Wohngebäuden. Der LiFe ist eine Erweiterung des erfolgreichen ORBOT Sprayborg und weist diesem gegenüber ein Lithium-Upgrade auf - mit einer schnelleren Ladegeschwindigkeit und Hybridfunktionen, die den Kunden des Unternehmens internes und externes Laden ermöglicht.



"Wir sind stolz darauf, dass ORBOT sich für uns entschieden hat und uns damit als einen vertrauenswürdigen Anbieter von Ladelösungen für die industrielle Bodenpflege anerkennt", so Trent Punnett, Vice President of Sales, Marketing and Product Management bei Delta-Q. "Wir hoffen darauf, dass sich Lithiumlösungen auch in anderen Branchen durchsetzen, und werden weiterhin die nötigen Ressourcen bereitstellen, um alle, die Lithium-Akkus für ihre Geräte in Erwägung ziehen, zu informieren und aufzuklären."



"Delta-Q Technologies gehört zu den besten Anbietern von Ladegeräten und genießt bei Servicetechnikern ein hohes Ansehen", so Jeff Hruby, CEO von Hruby Orbital Systems. "Das Design des IC650 ist grundsätzlich auf Zuverlässigkeit ausgelegt und garantiert, dass unsere Maschinen Tag für Tag mit geringem Wartungsaufwand funktionieren. Dies bietet uns einen klaren Wettbewerbsvorteil im Markt für Bodenpflege."



Der ORBOT LiFe wird das IC650 Akkuladegerät von Delta-Q verwenden - ein Hochleistungs-Ladegerät, das in einer Reihe von industriellen Anwendungen zum Einsatz kommt. Das Ladegerät besitzt eine Versiegelung nach IP66, die vor Schmutz und Flüssigkeiten schützt. Das mechanische Design und die Auswahl der Bauteile sorgen außerdem für Schutz vor Vibrationen, Erschütterungen und Temperaturextremen.



Als Marktführer in der Akkuladebranche ist Delta-Q immer wieder die Marke der Wahl für Erstausrüster auf der Suche nach hochwertigen Ladelösungen für ihre Lithiumsysteme oder Bleisäureakkus. Das Unternehmen ist dabei, sich rasch einen branchenweiten Ruf für seine Fähigkeit aufzubauen, Erstausrüster beim Übergang oder der Integration von Lithiumsystemen in ihre Produktreihen zu unterstützen.



Mehr Informationen über die Ladelösungen von Delta-Q Technologies erhalten Sie auf http://www.delta-q.com.



Über Delta-Q Technologies



Delta-Q Technologies ist ein führender Anbieter von Akkuladelösungen, die die Leistung und Zuverlässigkeit von elektrischen Fahrzeugen und Industrieanlagen verbessern. Das Unternehmen ist zum bevorzugten Anbieter für viele der weltweit führenden Hersteller von elektrischen Golfwagen, Hebewagen, Hubarbeitsbühnen, Motorrädern und Motorrollern, Bodenpflegemaschinen sowie Nutz- und Freizeitfahrzeugen avanciert. Delta-Q hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.delta-q.com.



Über Hruby Orbital Systems



Seit 1974 setzt Hruby Orbital Systems (http://orbotusa.com) für eine wassersparende Bodenpflege mit Orbitaltechnologie ein. Nach jahrelanger Erfahrung in der Branche war Hruby Orbital Systems fest entschlossen, ein innovatives wassersparendes Orbitalsystem zur Bodenpflege herzustellen, um so die typischen Probleme aus der Welt zu schaffen, die bei der Reinigung von Wohn- und Gewerbegebäude auftreten, wie z. B. unzureichende Trockenzeiten, wiederholt auftretende Flecken, klebrige Rückstände, Schimmel, Ausfallzeiten, aufwändige Aufbauarbeiten, Erschöpfung des Betreibers und unzufriedene Kunden. Nach Jahren innovativer Forschung und Entwicklung sind wir stolz, heute Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Reinigungsfachleute und etliche andere gewerbliche Einrichtungen bei ihrem Ziel zu unterstützen, umweltfreundliche Reinigungsstandards erfolgreich einzuhalten.



Medienanfragen bitte an: Amanda Yeo, Marketing Department, Tel.: +1-604-566-8826, E-Mail: ayeo@delta-q.com; Jennifer Gehrt und AnnMarie Henriksson, Communiqué PR, Tel.: +1-206-282-4923, E-Mail: delta-q@communiquepr.com



