FondsSuperMarkt erhält von Verbraucherportal Getestet.de Bestnote "Sehr gut"/ bis zu 4.000 Euro Depotwechselprämie unkompliziert noch bis 30. September 2017 sichern

- Unabhängiges Verbraucherportal Getestet.de zeichnet FondsSuperMarkt mit Bestnoten von insgesamt "Sehr gut" (1,2) aus

- Leistung, Service und Internetauftritt als Bewertungskriterien

- Bereits mehr als 6.000 Kunden setzen auf attraktive Konditionen und Leistungen sowie den überzeugenden Service von FondsSuperMarkt

- Aktuelle Prämienaktion von bis zu 4.000 Euro für Depotwechsel läuft noch bis zum 30. September 2017

Miltenberg, 28. Juni 2017 - FondsSuperMarkt, eine der führenden unabhängigen Fondsplattformen im Internet, hat das unabhängige Verbraucherportal Getestet.de überzeugt und im Einzeltest mit Bestnoten abgeschnitten. Von Getestet.de wurden die angebotenen Leistungen, die umfangreichen Services und der Internetauftritt unter die Lupe genommen und mit der Gesamtnote "Sehr gut" (1,2) bewertet. Das Fazit der Prüfer: "FondsSuperMarkt kann in unserem Test ein absolut hervorragendes Ergebnis erzielen. In allen drei Kategorien werden Bestnoten erzielt, gekürt von der 1,0 im Leistungsbereich."

Im Bereich Leistungsangebot, der mit der besten Note von 1,0 ausgezeichnet wurde, waren die Prüfer vor allem davon überzeugt, dass alle Kosten und Konditionen zu allen derzeitigen sechs Partnerbanken offen gelegt werden und fast alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag erworben werden können. Auch mit umfassendem Infomaterial zu den rund 22.000 Fonds und der einfachen Handhabung der Depoteröffnung konnte FondsSuperMarkt punkten. Kunden können sich per Video-Ident-Verfahren oder auch über das Post-Ident-Verfahren ausweisen. Aktuell bietet FondsSuperMarkt noch bis zum 30. September 2017 eine attraktive Prämie von bis zu 4.000 Euro für einen Depotwechsel an. Dieser Depotwechsel lässt sich schnell und unkompliziert unter http://www.fonds-super-markt.de/depotwechsel/ initiieren.

Marco Kantner, Vorstand von FondsSuperMarkt sagt: "Das Testergebnis von Getestet.de werten wir als klaren Beleg für unsere erfolgreiche Arbeit und unsere überzeugenden Leistungen als eine führende Fondsplattform im Internet. Wir sehen die Ergebnisse zudem als Ansporn für die Zukunft. Bereits heute ist unsere Website als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Zukünftig möchten wir auch in sozialen Netzwerken wie Facebook mit aktuellen Infos für unsere Kunden vertreten sein. An dem entsprechenden Auftritt arbeiten wir derzeit."

Frank Berberich, Vorstand von FondsSuperMarkt, ergänzt: "Neben den Bewertungen unserer Kunden, die uns bei eKomi mit 4,7 von 5 möglichen Sternen ausgezeichnet haben, sind wir auf die jetzigen Ergebnisse von Getestet.de sehr stolz. Wir haben weitere Services für unsere Kunden in der Pipeline: So arbeiten wir derzeit an einem Update unseres leistungsstarken Fondsfinders, mit dem Anleger bereits heute Fonds anhand der Wertentwicklung oder auch des Performance-Rankings auswählen können. Zudem werden wir in den kommenden Monaten eine App für eine digitale Vermögensstrategie auf den Markt bringen, also quasi Infos zum Fondsdepot für die Hosentasche."

Über FondsSuperMarkt FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Mehr als 6.000 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds ohne Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, die aktuell Kundenvermögen von nahezu 400 Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de.

