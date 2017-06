Zürich - Die Digitalisierung hat das Kundenverhalten im Schweizer Detailhandel in den letzten Jahren deutlich geprägt. Der Verkauf von Produkten verlagert sich zunehmend ins Internet und sorgt für hohe Wachstumsraten im Onlinegeschäft: Alleine im Jahr 2016 hat der Wert der Waren, die in der Schweiz online eingekauft wurden, um 6,1% auf 6,5 Mrd. CHF zugenommen. Zwar ist der Onlineanteil am gesamten Detailhandelsumsatz mit 7% noch relativ bescheiden, doch die Tendenz zeigt klar nach oben.

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Konsumverhalten gehen allerdings weit über den Onlinehandel hinaus. In einer repräsentativen Onlinebefragung von 2000 in der Schweiz wohnhaften Personen gaben 83% der Befragten an, dass sie grundsätzlich digitale Geräte (Smartphone, iPad, Laptop etc.) beim Einkaufen benutzen, und zwar vor, während oder nach dem Ladenbesuch. Benutzt werden die Geräte für den Kauf von Produkten, die Suche nach Informationen (z.B. Preis, Produktvergleich), die Abgabe von Bewertungen, die Terminvereinbarung der Abholung oder Lieferung oder um mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten.

Grenze zwischen Online- und Offline-Kunden verschwimmt

"Die Digitalisierung hat das Konsumentenverhalten im Detailhandel in den letzten Jahren stark verändert. Wer dabei nur an Onlineverkäufen denkt, unterschätzt die Entwicklung. Denn die Grenze zwischen dem Online- und dem Offline-Kunden verschwimmt. Das hat zur Folge, dass der Detailhandelsumsatz im Laden ebenfalls stark von digitalen Geräten und Onlinekanälen beeinflusst wird", sagt Konstantin von Radowitz, Leiter Consumer & Industrial Products bei Deloitte in der Schweiz. "Es ist oft die Rede von der zunehmenden Wichtigkeit des Onlineverkaufs. Aber Detailhändler sollten auch vermehrt ...

