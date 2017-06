Hamburg (ots) - Ligatus und DoubleClick Bid Manager kooperieren. Damit bereichert ein weiterer globaler Player die Liste von internationalen DSP Plattformen, die innerhalb des letzten Jahres eine Partnerschaft mit Ligatus geschlossen haben. Darüber hinaus spiegelt die Zusammenarbeit die wachsende Nachfrage nationaler wie internationaler Werbekunden nach Programmatic Native wider und stärkt Ligatus Position als führender Anbieter von Native-Advertising-Lösungen.



DoubleClick Bid Manager (DBM) bietet seinen Kunden Zugang zu hochwertigem Werbeinventar über alle Bildschirme sowie Formate und liefert darüber hinaus Echtzeitinformationen für eine profitable Nutzung. Durch die integrierte und offene Plattform von DoubleClick können Werbekunden ihre Zielgruppeninformationen von jeder verfügbaren Quelle auswählen und organisieren. Googles eigenentwickelte Technologie für Gebotsabgaben, Targeting und Optimierung erlaubt es auf Grundlage dieser Informationen in Echtzeit zu reagieren und Kampagnen auf Mobile, Desktop und Video aus einer Hand zu entwickeln, auszuspielen und zu messen.



Dank der Partnerschaft zwischen DBM und Ligatus können nun noch mehr Agenturen und Kunden weltweit die native Ligatus Reichweite programmatisch einkaufen. Das Netzwerk von Ligatus besteht aus über 1400 Premium-Webseiten in 10 Ländern. Mit einer Auslieferung von mehr als 37 Milliarden Ad-Impressions pro Monat verfügt Ligatus über Europas größtes natives Werbeinventar. Das Ligatus-Netzwerk erreicht Premium-Zielgruppen mit einem hohen Conversionpotenzial und bietet somit wertvolle Umfelder für Programmatic-Native-Kampagnen.



Klaus Ludemann, CEO bei Ligatus: "Wir freuen uns, mit DoubleClick Bid Manager einen weiteren Partner für unsere Programmatic-Native-Plattform gewonnen zu haben. Viele unserer Kunden haben bereits auf diesen Schritt gewartet. Dank der Integration von DBM haben nun nahezu alle Agenturen die Möglichkeit, unsere native Reichweite programmatisch einzukaufen. Das ist die ideale Grundlage, um unsere Erfolgsgeschichte im Bereich Programmatic Native fortzuführen und unsere internationale Relevanz in diesem Wachstumsmarkt noch weiter zu steigern."



OTS: Gruner + Jahr GmbH & Co KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6562.rss2



Pressekontakt: Marktkommunikation Ligatus International Carola Holtermann Telefon: +49 (0)40 / 328 714 13 E-Mail: carola@holtermann.cc Internet: www.ligatus.com