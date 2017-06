... einen schweren Rüffel in der Größenordnung um 2,4 Mrd. $ als Strafe für unlauteren Wettbewerb. Die Höhe der Summe stellt kein Problem dar, das zahlt GOOGLE quasi aus der Portokasse. Die Frage lautet anders: Wie weit muss GOOGLE sein Geschäftsmodell anpassen und wie wirkt sich das auf die heiß diskutierte Bewertungsfrage aus? Das Urteil passt also wie die berühmte Faust aufs Auge zur Gesamteinschätzung der Branche. Wir bleiben dabei: Reduzieren Sie Ihre Positionen oder sichern sie diese zumindest mit einem Stoppkurs ab. br/>

FACEBOOK liefert die passende Ergänzung dazu: Erstmals wurden 2 Mrd. Nutzer registriert, was natürlich eine beeindruckende Leistung darstellt. Noch 2012 waren es 1 Mrd. Doch auch hier kommt gleich die Gegenfrage: Wie lange lässt sich dieses Wachstum halten und wie viel davon ist in den Kursen richtig eingepreist. br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infobr/>