... haben wir bisher nicht teilgenommen. 11 % Kursverlust an Dienstag kommt den Realitäten nahe. Das hat zwei Komponenten: SCHAEFFLER ist als Autozulieferer extrem auf die bisherige Autopolitik abgestellt und steht unter einem extremen Preis- und Kostendruck. Wie der Anschluss in Sachen Elektro-Auto erfolgen soll, ist bislang unklar. Uns missel bisher: Es werden nur Vorzüge gehandelt und die darauf abgestellte Gesamtbewertung von SCHAEFFLER optisch verzerrt. Damit erscheint der Kurs als nicht solide rechenbar. Mithin: Kurse zwischen 9,50 und 10,50 € lassen sich vermutlich rechnen. Dabei erscheint das KGV von 8 aus dem genannten Grund noch keine solide Bewertungsgrundlage darzustellen. Diese Spanne wäre die Basis für neue Investments in SCHAEFFLER. br/>

Ergebnis: Es lohnt sich, auf die Einzelheiten jedes Berichtes zu achten, um die nächsten Investmentmöglichkeiten zu nden. Dies wird die tägliche Aufgabe während der anstehenden Berichtssaison. Halten Sie sich also schon jetzt bereit.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infobr/>