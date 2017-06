BERLIN (dpa-AFX) - Der Bauernverband hat wirtschaftlich praktikable Lösungen für Verbesserungen in der Tierhaltung angemahnt. "Alles andere würde zu einer Verlagerung der Produktion ins Ausland führen", sagte Präsident Joachim Rukwied am Mittwoch beim Deutschen Bauerntag in Berlin. "Das wollen wir nicht." Die Bauern seien zu Veränderungen bereit und setzten auch schon höhere Standards um. Rukwied betonte zugleich mit Blick auch auf die Verbraucher: "Mehr Tierschutz kostet mehr Geld." Mehraufwendungen dürften nicht bei den Bauern bleiben.

Rukwied forderte eine sachliche gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der Landwirtschaft. Worte wie Massentierhaltung seien "Kampfbegriffe, die Bauernfamilien diffamieren." Auch nach der Bundestagswahl brauche es ein eigenständiges Landwirtschaftsministerium./sam/DP/stb

AXC0154 2017-06-28/14:28