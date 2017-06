ROM (dpa-AFX) - Ältere Menschen sollten nach Ansicht von Papst Franziskus weniger arbeiten müssen oder früher in Rente gehen. Damit könnten Arbeitsplätze für jüngere Generationen geschaffen werden, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche während einer Audienz für Vertreter der italienischen Gewerkschaft CISL am Mittwoch. Es sei dringend an der Zeit, einen neuen sozialen Pakt zu schaffen, fügte er in diesem erneuten Aufruf nach sozialer Gerechtigkeit hinzu.

"Eine Gesellschaft, die alte Menschen zu lange zum Arbeiten zwingt und eine ganze Generation junger Menschen ohne Arbeit lässt (...), ist dumm und kurzsichtig", sagte der 80-jährige Papst. Er kritisierte ferner die "goldenen Renten", die einer ausgewählten Schicht von Beschäftigten in Italien großzügige Altersbezüge garantierten. Arbeit müsse von einer gesunden Freizeitkultur begleitet werden, sagte Franziskus weiter. Muße sei "keine Faulheit, sondern ein menschliches Bedürfnis".

Der Papst, ein Kritiker der Exzesse des Kapitalismus, hat bereits öfter die hohe Jungendarbeitslosigkeit in einigen Ländern Europas kritisiert. Doch viele Wirtschaftsexperten widersprechen der Annahme, dass das Herausdrängen älterer Menschen aus der Arbeitswelt Jobs für junge Leute schaffen würde./alv/DP/stb

