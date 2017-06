Berlin (ots) - Nach einer Studie von IEGUS, WifOR und IAW im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zeichnet sich in der Altenpflege ein Anstieg des Engpasses von 83.000 Arbeitskräften im Jahr 2016 auf 182.000 Personen im Jahr 2030 ab. Gleichzeitig machen andere Studien einen erheblichen Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen deutlich. Weil Digitalisierung und Einwanderung alleine den von der Bundesregierung dargestellten deutlich sich verschärfenden Fachkräftemangel in der Altenpflege nicht beheben werden, fordert bpa-Präsident Bernd Meurer:



"Wenn schon die Bundesregierung eine Verschärfung des Mangels vorrechnet, können sich die Bundesländer nicht länger hinter einer Fachkraftquote verstecken, die rein rechnerisch nur zu einer staatlich organisierten Verknappung des Angebotes an qualifizierten Versorgungsangeboten in den Pflegeheimen führen kann. Wir brauchen eine vorurteilsfreie Diskussion darüber, wie bei deutlich steigender Zahl an pflegebedürftigen Menschen bei gleichzeitig stagnierender Zahl an Pflegefachkräften eine begründete Qualität der Pflege und Versorgung sichergestellt werden kann. Die Debatten über eine generalistische Ausbildung oder um die strikte Durchsetzung einer in nichts begründeten Fachkraftquote sind kein Beitrag zur Lösung des Problems, sondern verschärfen dieses nur. Wird hier nicht schnell und entschlossen gegengesteuert, zeigen sich die Folgen in Versorgungsengpässen insbesondere für Menschen mit hohem Pflege- und Betreuungsbedarf. Die starre Fachkraftquote macht gute Pflege für alle unmöglich. Unsere bpa-Mitgliedseinrichtungen sind zur Erprobung eines flexibleren Fachkräfteeinsatzes bereit." Die Studie finden Sie hier.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.



OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/17920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_17920.rss2



Pressekontakt: Für Rückfragen: Olaf Bentlage, bpa-Pressesprecher, Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.de