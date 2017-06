IRW-PRESS: LiCo Energy Metals Inc.: LiCo Energy Metals eröffnet Büro in Santiago, Chile

28. Juni 2017: Vancouver, British Columbia, Kanada - LiCo Energy Metals Inc. (das Unternehmen oder LiCo) TSX-V: LIC; OTCQB: WCTXF gibt bekannt, dass es offiziell ein Explorations- und Erschließungsbüro in Santiago, Chile, eröffnet hat. Dies geschah im Rahmen der Phase 1 des fortlaufenden Lithiumsole-Explorationsprogramms auf dem Konzessionsgebiet Purickuta im Salar de Atacama, Chile.

Das Managementteam des Unternehmens ist zurzeit in Chile, um die erste Phase des Explorationsprogramms auf Purickuta voranzubringen und sich zusätzliche Lithium- und Kobaltkonzessionsgebiete anzuschauen, die es möglicherweise erwerben möchte.

Wir freuen uns sehr über diesen Schritt des Unternehmens, ein neues Büro in Santiago zu eröffnen. Dies bestätigt erneut LiCos Engagement beim Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Purickuta sowie bei zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten in Chile, einem der weltweit produktivsten Rechtssysteme für den Bergbau, äußerte sich Tim Fernback, President & CEO von LiCo.

Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 60% am Konzessionsgebiet Purickuta (das Konzessionsgebiet).

Über LiCo Energy Metals: https://licoenergymetals.com/

LiCo Energy Metals Inc. ist ein äußerst kapitalkräftiges Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das hauptsächlich an der TSX Venture Exchange notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Exploration hochwertiger Metalle gerichtet, die von grundlegender Bedeutung für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien sind.

Das Lithiumprojekt Purickuta in Chile:

Das Projekt befindet sich im Salar de Atacama, einer 3.000 km2 großen Salzwüste, die etwa 100 km lang und 80 km breit ist. Hier findet etwa 37 % der weltweiten Lithiumproduktion statt. Der Salar beherbergt äußerst hochgradiges Lithium (1.840 Milligramm pro Liter) und Kalium (22.630 Milligramm pro Liter) und befindet sich in der Nähe von Strom, Arbeitskräften, Kommunikations- und Transportdienstleistungen sowie anderen Infrastruktureinrichtungen. Das Konzessionsgebiet ist von einer bestehenden Abbaukonzession im Besitz von Sociedad Química y Minera (SQM) umschlossen und ist nur wenige Kilometer vom Konzessionsgebiet von CORFO, der chilenischen Agentur für wirtschaftliche Entwicklung, das an SQM und Albemarles Rockwood Lithium Corp. verpachtet ist, entfernt. Diese beiden Unternehmen produzieren jedes Jahr gemeinsam über 62.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent und machen 100 Prozent der aktuellen chilenischen Lithiumproduktion aus. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften kann das Lithiumcarbonat vom Salar de Atacama einfacher und günstiger produziert werden als bei ähnlichen Projekten in anderen Teilen der Welt.

Purickuta ist eine kleine Abbaukonzession anstatt einer großen Explorationskonzession. Dadurch wird man das Projekt schneller in Produktion nehmen können, sobald eine gemessene Reserve abgegrenzt werden kann. Aktuell behält sich die chilenische Regierung das Eigentum an Lithium - separat von anderen Mineralen - vor; die Lithiumproduktion kann deshalb nur nach Erhalt eines speziellen Lithiumbetriebsvertrags (der CEOL) erfolgen. LiCo und seine Partner müssen daher in Zukunft einen Produktionsvertrag mit CORFO aushandeln und gleichzeitig eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen. Chile, dessen Lithiumressourcen zu den reichsten Vorkommen der Welt gehören, geht die Erschließung dieser Reserven nun gezielt durch die Verabschiedung neuer Richtlinien an (Reuters, 2. Januar 2017).

Das Kobaltprojekt Teledyne in Ontario:

Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Eigentümerschaft am Projekt Teledyne in Cobalt (Ontario), das jedoch einer Lizenzgebühr unterliegt. Das Konzessionsgebiet befindet sich an der südlichen und westlichen Grenze von Schürfrechten, die die Mine Agaunico beherbergten. Zwischen 1905 und 1961 produzierte die Mine Agaunico insgesamt 4.350.000 Pfund Kobalt und 980.000 Unzen Silber. Ein beträchtlicher Teil des Kobalts, das bei der Mine Agaunico produziert wurde, befand sich entlang von Strukturen, die sich in Richtung Süden zum Konzessionsgebiet erstreckten, auf die LiCo Energy Metals nunmehr eine Option hat.

Das Lithiumprojekt Dixie Valley in Nevada:

Das Unternehmen hat die Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an einem umfassenden Lithiumexplorationsprojekt beim Humboldt Salt Marsh in Dixie Valley (Nevada), das jedoch einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von drei Prozent unterliegt. Die geologische Beschaffenheit und das Vorkommen von Lithium in aktiven geothermalen Flüssigkeiten und Oberflächensalzen in Dixie Valley sind ähnliche Eigenschaften wie bei produzierenden Lithiumsole-Lagerstätten im Clayton Valley (Nevada) und in Südamerika.

Das Lithiumprojekt Black Rock Desert in Nevada:

Das Unternehmen hat ein Optionsabkommen unterzeichnet, dem zufolge das Unternehmen eine ungeteilte 70-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Black Rock Desert erwerben kann, das einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von drei Prozent unterliegt und aus 128 Seifenschürfrechten (2.560 Acres bzw. 1.036 Hektar) im Südwesten der Black Rock Desert in Washoe County (Nevada) besteht.

Im Namen des Board of Directors Tim Fernback, President und CEO

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Kommentare hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände, wie etwa der Fähigkeit des Unternehmens, die Option auszuüben, was unterschiedlichen Risiken und Ungewissheiten unterliegt. Abgesehen von Aussagen über historische Tatsachen stellen Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherung von Titeln an Mineralkonzessionsgebieten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen und anderes beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen Aussagen unterscheiden. Die allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40214 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40214&tr=1

