Die BKK Mobil Oil baut ihr Serviceangebot für ihre Versicherten aus und setzt auf eine komplett digitalisierte Abwicklung von Fahrdienstleistungen - vom Antrag bis zur Abrechnung. Möglich macht dies die Onlineplattform "De-Touro" des eHealth-Anbieters HMM Deutschland. "De-Touro" bietet eine schnellere Umsetzung von planbaren Krankenfahrten und damit noch mehr Komfort für die Versicherten, die ab sofort kein Geld mehr für Fahrten zu stationären oder ambulanten Einrichtungen auslegen müssen.



Die Erstattung von ärztlich verordneten Krankenbeförderungen ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Die Abwicklung ist für den Versicherten jedoch oftmals bürokratisch und umständlich. Mit dem Einsatz des neuen Onlineportals "De-Touro" gibt die BKK Mobil Oil ihren Versicherten jetzt eine einfache und effiziente Lösung an die Hand: Liegt die Verordnung für eine Krankenbeförderung vor, beauftragt die BKK Mobil Oil über "De-Touro" ein Taxi- und Mietwagenunternehmen, das in der Folge die Abholzeit und den Abholort mit dem Versicherten vereinbart. Mussten bislang die Originalbelege über die entstandenen Fahrkosten wie Taxiquittungen, Bahnfahrkarten oder Kilometernachweise postalisch bei der BKK Mobil Oil eingereicht werden, genügt es nun, nach Ende der Fahrt die erhaltene Leistung mit der Unterschrift auf dem Tablet oder Smartphone des Taxifahrers zu quittieren. Die Abrechnung mit dem Taxiunternehmen ist nahtlos in den Prozess integriert. So werden Aufwand, Papier und wertvolle Zeit gespart - zum Wohle des Versicherten.



"Mit dem Angebot von 'De-Touro' entwickeln wir unsere digitale und zeitgemäße Grundausrichtung weiter und lassen damit unsere Kunden und Partner an den positiven Effekten des digitalen Wandels teilhaben", sagt Uta Lindner, Chief Digital Officer (CDO) der BKK Mobil Oil.



Mehr Informationen zur Fahrkostenerstattung und zu "De-Touro" gibt es unter www.bkk-mobil-oil.de/fahrkosten.



