- Mit Eurosport wird die Bundesliga für Fans verfügbar und erschwinglich wie nie zuvor



- 45 Spiele sind die nächsten vier Jahre jede Saison über die Eurosport Player App auf Smart TV oder online über mobile Endgeräte verfügbar



- Weltklasse-Experten, angeführt von Matthias Sammer, bieten Fans einzigartige Analysen und Einblicke in jede Minute und aus jedem Winkel



- Am Donnerstag, den 29. Juni, wird der Bundesliga-Spielplan veröffentlicht



- Fans können online den Eurosport-Experten und ihren Reaktionen auf die Paarungen folgen



Die heiß erwartete Bundesligasaison 2017/2018 geht am 18. August los. Dann können Fußballfans aus ganz Deutschland mit ihrem Team am Freitagabend zum ersten Mal über die Eurosport Player App mitfiebern.



In den nächsten vier Jahren werden Fans mit Eurosport hautnah bei den Freitagsspielen dabei sein. Insgesamt werden 45 Bundesligaspiele pro Saison gezeigt. Über die Eurosport Player App können Fans die Spiele zu Hause über Smart TV sowie online und unterwegs über ihr mobiles Endgerät sehen.



Präsentiert wird die Bundesliga bei Eurosport von einem außergewöhnlichen Experten- und Kommentatoren-Team. Meinungsstarker Top-Experte ist Matthias Sammer, einer der größten Persönlichkeiten der deutschen Fußballgeschichte, der in allen Fußballbereichen bei den größten Klubs und Verbänden aktiv war - ob als Spieler, Trainer, Sportdirektor oder zuletzt als Sportvorstand beim FC Bayern München. Zusammen mit Sammer bildet Moderator Jan Henkel das Bundesliga-Gespann des Senders vor der Kamera. Jan Henkel ist seit über 15 Jahren in der Bundesliga zu Hause und steht für eine kompetente und sympathische Berichterstattung. Mit Marco Hagemann und Matthias Stach werden zwei der renommiertesten Sportreporter aus den eigenen Reihen die Bundesliga-Spiele kommentieren. Beide wurden erst im Februar 2017 für ihre Reporterleistung bei Eurosport mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Als Field-Reporter wird u.a. Wolfgang Nadvornik die Bundesliga-Übertragungen bei Eurosport begleiten. Neu im Team ist zudem Christian Ortlepp, der plattformübergreifend im Einsatz sein wird und neben exklusiven Inhalten auch neue Formate gestalten und entwickeln wird.



Zusätzlich zu den Live-Freitagabendspielen produziert Eurosport eine wöchentliche Show mit dem Titel THANK GOD IT'S MATCHDAY! - oder TGIM abgekürzt. Die Show schürt die Vorfreude der Fans auf die Wochenendspiele mit interaktiven Elemeneten.



Um den Start der Bundesliga in der Eurosport Player App zu feiern, können Fans ein besonderes Frühbucher-Angebot erwerben, welches Folgendes beinhaltet: das Bundesliga-Paket für 29,99EUR mit 45 Spielen und weiteren Bundesliga-Inhalten, zusätzlich 12 Monate Zugang zu allen Eurosport Player App Angeboten, sodass für Fans keine weiteren Kosten für Bundesliga-Fußball anfallen. Das zeitlich begrenzte Bundesliga-Angebot vor Saisonstart kann auf www.eurosportplayer.de gebucht werden.



Matthias Sammer, Eurosport Bundesliga-Experte, zum bevorstehenden Start: "Sie glauben nicht, wie sehr ich mich auf die neue Saison freue. Wir werden ein unglaublich mitreißendes und fan-freundliches Programm auf der Eurosport Player App haben. Gemeinsam mit Jan Henkel werden wir unterhalten, spannende Spielanalysen bieten und Einblicke geben, was hinter den Kulissen bei einem Bundesliga-Team oder -Spieler passiert. Ich habe als Fußballspieler so viel erlebt - ich kann es kaum erwarten, Sie alle über die Eurosport Player App daran teilhaben zu lassen."



Am Donnerstag, den 29. Juni, können Fans Eurosport Experten über die Facebookseite von Eurosport beobachten, wie sie auf die Veröffentlichung des Spielplans für die Bundesligasaison 2017/2018 reagieren. Über den Hashtag TGIM oder die Eurosport Facebook Seite kann man an der Diskussion teilnehmen und sich auf dem Laufenden halten.



