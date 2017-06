Lieber Leser,

die Unsicherheit an den Börsen nimmt allmählich zu, denn die Lage an den US-Aktienmärkten ist derzeit durch Umschichtungen geprägt, die spätestens mit dem Absturz in den Technologie-Aktien begann. In solch einem Umfeld ist nicht wirklich eindeutig, ob es sich um eine Umschichtung handelt, weil einige der Sektoren zu heiss gelaufen sind, oder weil defensive Sektoren gesucht werden.

Dow Jones seit Tech-Absturz stabil

Seitdem scheint der Dow ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...