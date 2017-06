Flughafen Wien investiert in Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Rosenbauer International AG / PANTHER... Flughafen Wien Flughafen Wien investiert über € 5 Mio. in neue Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge - Die Sicherheit für täglich über 60.000 Passagiere und 20.000 Beschäftigte am Standort steht im Vordergrund: Der Flughafen Wien setzt dabei auf österreichisches Know-how. Der oberösterreichische Hersteller Rosenbauer Group liefert bis Jahresende 2017 zwei neue Panther 6x6 S sowie im Jahr 2018...

