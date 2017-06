Die Facebook-Managerin Sheryl Sandberg verlor ihren Ehemann bei einem tragischen Unfall. Warum sie ihre Erfahrungen in einem Buch verarbeitet hat.

WirtschaftsWoche: Frau Sandberg, vor zwei Jahren starb Ihr Mann unerwartet im Urlaub. Ihr Buch "Option B" ist eine Art Trauerbewältigung: Sie schreiben darin sowohl über Ihre eigenen Erfahrungen als auch über den Platz, den Privates im Job haben sollte. Angefangen hat alles mit einem sehr persönlichen Text, den Sie einen Monat nach dem Tod Ihres Mannes auf Facebook absetzten …Sheryl Sandberg: Das war nicht nur ein Text. Das war wirklich wie eine Maschine, die mich zurück ins Leben brachte, zurück zu anderen Menschen. Nachdem ich Dave verloren hatte, fühlte ich mich so schrecklich isoliert. Ich kam mir vor wie ein Geist. Als ob die Menschen um mich Angst hätten, mich anzusprechen. Also habe ich, zum allerersten Mal in meinem Leben, Tagebuch geschrieben. Darin war ich sehr ehrlich mit meinen Gefühlen, weil ich noch nicht daran dachte, all dies offenzulegen. Aber dass ich genau das schließlich tat, hat mir sehr geholfen. Die Menschen begannen wieder, mit mir zu reden. Und unter dem Post fingen Fremde an, sich mit Fremden auszutauschen - und sagten: Ich kenne das, was du gerade durchmachst.

Inzwischen gibt es eine eigene Facebook-Gruppe namens "Option B" …… ja, ich lese und like dort viel. Und ich bin stolz, dass diese Gruppe bereits 350.000 Mitglieder aus der ganzen Welt hat.

Weil Facebook damit zu einem noch wichtigeren Mittel wird, um sich untereinander auszutauschen?Ich habe diese Initiative ergriffen, nicht Facebook.

Aber sie nutzt dem Unternehmen Facebook, bei dem Sie neben Gründer und Firmenchef Mark Zuckerberg den wichtigsten Posten innehaben.Dieser Schritt half zunächst einmal mir persönlich. Aber für jeden von uns gilt: Welche Erfahrungen auch immer wir machen, wir bringen sie mit an unseren Arbeitsplatz. Wenn wir Menschen mit ihrer ganzen Persönlichkeit akzeptieren, also ihnen auch im Büro beistehen, wenn sie gerade durch eine schwierige Phase in ihrem Leben gehen, dann werden wir auch das Unternehmen insgesamt zu einem besseren Unternehmen machen.

Die Grenze zwischen dem Privaten und dem Beruflichen verschwimmt damit immer weiter. Ist das nicht riskant?Wir ...

