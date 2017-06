Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Videostrategien neu auflegen - eine Videocast-Serie von BlueJeans(press1) - München, 28. Juni 2017 - BlueJeans Network, ein führenderAnbieter von cloudbasierten Videokonferenzlösungen, gibt mit seinerzweiteiligen Videocast-Serie "Beleben Sie Ihre Videokonferenz-Strategie"Unternehmen eine optimale Hilfestellung, bestehende Videokonferenz-Investitionen zu maximieren und Videokonferenzen produktiverdurchzuführen. Die Erwartungen und Bedürfnisse von modernen Beschäftigtensteigen. Unternehmen stehen dadurch vor der Herausforderung, ihrebestehende Kommunikationsstrategie zu überdenken, um die Annahme für LiveVideo im Unternehmen zu stärken.Im ersten Videocast am 4. Juli 2017 um 10:00 Uhr erfahren Unternehmen, wiesie Mitarbeitern eine beständige, One-Click Videokonferenzlösungermöglichen können, welche jederzeit, an jedem Ort und von jedem Gerät ausgenutzt werden kann.Im zweiten Teil der Videocast-Serie am 18. Juli 2017 um 10:00 Uhr zeigtBlueJeans auf, wie durch mehr Service und mit umfangreichen Features wiebeispielsweise einer Aufnahmefunktion von Konferenzen die Effizienz einerVideostrategie erhöht werden kann.Videocast-Serie auf einen Blick:=--------------------------------1. Teil: Die Einführung von Videokonferenz-Technologien in IhremUnternehmenDatum: 04. Juli 2017Zeit: 10.00 - 10:30 Uhr2. Teil: Führen Sie eine effektive Videostrategie mit verbesserterServiceintelligenzDatum: 18. Juli 2017Zeit: 10.00 - 10:30 UhrReferent: Detlev Botz, Account Executive bei BlueJeansInteressenten können sich für die kostenlose Videocast-Serie unterfolgenden Link registrieren:https://pages.bluejeans.com/WB2017.06.01JUNEEnhanceVideocastSeries-German_RegistrationPage.html.Sie haben keine Zeit am geplanten Termin teilzunehmen? Registrieren Siesich trotzdem und Sie erhalten im Anschluss an die Videocast-Serie einenLink zur Aufzeichnung.Wenn Sie mit einem BlueJeans-Experten ein individuelles Gespräch zum ThemaVideostrategie und Videokommunikationen wünschen, dann melden Sie sichgerne per E-Mail an bluejeansnet@eloquenza.de oder telefonisch 089 24 2038 0.Informationen über BlueJeans NetworkBlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperablerVideokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden.BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen fürMeetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren dieLösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktopsoder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellenWebkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation fürjedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näherzusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.bluejeans.com.Pressekontakteloquenza pr gmbhJaya Hegele / Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:bluejeansnet@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

