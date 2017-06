Düsseldorf (ots) - CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sieht in der Abstimmung über die Ehe für alle einen "Testfall für Rot-Rot-Grün". "Die Abstimmung im Rechtsausschuss des Bundestages war der Testfall für Rot-Rot-Grün. Ab jetzt ist klar: Es gibt Rot-Rot-Grün im Bund", sagte Scheuer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die linke Mehrheit im Bundestag werde von der SPD schamlos gegen die Stimmen der Union ausgenutzt. "Die SPD ist nicht vertragstreu und paktiert mit Grünen und Linkspartei", sagte Scheuer. Die SPD zerstöre Vertrauen. Ihre Lippenbekenntnisse gegen Rot-Rot-Grün würden "unglaubwürdig". Ein solches Linksbündnis müsse bei der Bundestagswahl im Herbst verhindert werden.



