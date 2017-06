Baden-Baden (ots) -



Urlaub - für viele die schönste Zeit des Jahres. Jeder will das Beste aus seinem Urlaub herausholen und Kraft für die Rückkehr in den hektischen Alltag tanken. Doch was stellt man mit der freien Zeit am besten an? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Urlaub - nichts tun oder was tun?" am Freitag, 30. Juni, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Linda Wetter nimmt sich einmal im Jahr eine Auszeit von ihrer Familie Einmal im Jahr fährt Linda Wetter ohne ihre Familie in den Urlaub. Anfangs reiste noch das schlechte Gewissen mit, doch inzwischen ist ihr klar: "Wenn man eine Auszeit von der Familie nimmt, merkt man, wie schön und wertvoll so etwas sein kann." Und wenn sie mit aufgetankten Energiereserven zurückkehrt, profitiert die ganze Familie.



Nathalie Rans hilft in ihrem Urlaub in den Slums von Kalkutta Als Klinikärztin sind Schichtdienst und Überstunden für Nathalie Rans an der Tagesordnung. Doch anstatt sich im Urlaub vom Stress zu erholen, verbringt sie seit Jahren ihren Jahresurlaub in den Slums von Kalkutta, um notleidenden Menschen zu helfen. Als Opfer sieht Nathalie Rans diese Tätigkeit jedoch nicht: "Ich empfinde das, was ich tue, als wahnsinnige Bereicherung."



Lore und Kurt Pregizer verbringen ihren Urlaub seit 45 Jahren auf dem Campingplatz "Warum in die Ferne schweifen?", fragen sich Lore und Kurt Pregizer. Seit 45 Jahren verbringt das Ehepaar seinen Urlaub auf dem Campingplatz - weniger als 30 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause. "Es ist einfach schön, erwartet zu werden und Freundschaften zu pflegen." Dass Lore damals spontan einen Wohnwagen kaufte, ist für Kurt noch heute die beste Entscheidung seiner Frau.



Gabriele Bartsch sucht im Schweigekloster einen Ausgleich zum hektischen Alltag Auch Gabriele Bartsch sucht in ihrer freien Zeit nicht die großen Reisen, sondern vielmehr innere Einkehr. Die Geschäftsführerin einer Stuttgarter Agentur zieht sich in ein Zen-Kloster zum Schweigen zurück und findet darin einen idealen Ausgleich zu ihrem hektischen Arbeitsalltag: "Die Meditation hat direkten Einfluss auf meinen Alltag. Viele denken bei Spiritualität an den Himmel - mich hat das geerdet."



Johannes Müller reist in seinem Urlaub als Kriegsfotograf an die Front Johannes Müller ist im Alltag Marketing-Manager in München. Im Urlaub reist er als Kriegsfotograf in den Nahen und Mittleren Osten und riskiert dabei sein Leben. "Meine Reisen sind kein Ausgleich zum Alltag oder zum Job, sondern eine Ergänzung. Mit meinen Fotos will ich den geflüchteten Menschen vor Ort, aber auch hier helfen."



Prof. Dr. Ronald Hitzler weiß als Soziologe um die unterschiedlichen Urlaubsvorstellungen Für Prof. Dr. Ronald Hitzler ist Urlaub in aller erster Linie Entpflichtung vom Alltag: "Die Menschen brauchen eine Idee davon, dass es etwas gibt, wo sie nicht müssen, sondern können." Was die Menschen dann mit dieser Zeit anfangen, ist ebenso unterschiedlich wie die Menschen selbst, sagt der Soziologe. Während die einen am liebsten das tun, was sie auch den Rest des Jahres machen, wünschen sich andere eine größtmögliche Distanz zum Alltag.



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Urlaub - nichts tun oder was tun?" am Freitag, 30. Juni 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen



