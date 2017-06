NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem abermaligen Rückschlag vom Vortag zeichnet sich an der Wall Street zur Wochenmitte ein Erholungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch rund eine Stunde vor dem Auftakt 0,33 Prozent im Plus auf 21 380 Punkte. An der Technologiebörse Nasdaq ließ der Future auf den Nasdaq 100 eine Stabilisierung erwarten.

Technologiewerte waren tags zuvor einmal mehr besonders deutlich unter Druck geraten. Skepsis über deren Bewertungsniveau hatte zuletzt immer wieder für größere Kursausschläge gesorgt.

Für eine gewisse Entspannung sorgten nun gefallene Anleiherenditen. Als Anzeichen einer strafferen Geldpolitik aufgenommene Aussagen von Notenbankern hatten den Renditen seit Dienstag spürbar Rückenwind verliehen. Aktien waren im Gegenzug unter Druck geraten, denn sie können bei steigender Anleiheverzinsung im Vergleich an Attraktivität einbüßen.

Die Europäische Zentralbank sah sich nun aber offenbar gezwungen, gegenzusteuern. So sieht sich die EZB mit Blick auf die jüngsten Äußerungen ihres Präsidenten Mario Draghi nach Informationen aus Notenbank-Kreisen missverstanden. Er hatte sich zuversichtlich für das Wachstum im Euroraum und - in geringerem Maße - für die Inflationsentwicklung gezeigt.

Im Handelsverlauf blicken die Investoren dann noch auf Daten vom Immobilienmarkt sowie den Ölbericht des Energieministeriums. Ein deutlicher Fall der Ölpreise hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auf der Stimmung auch am Aktienmarkt gelastet.

Auf der Unternehmensseite dürften die Aktien von Technologieunternehmen weiterhin im Fokus stehen. Die Papiere der Google-Mutter Alphabet stiegen im vorbörslichen US-Handel um 0,31 Prozent. Für die Anteile von Facebook ging es um 0,72 Prozent nach oben./mis/das

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0171 2017-06-28/15:03