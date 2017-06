Düsseldorf (ots) -



Ubisoft® kündigte die neue Just Dance World Cup-Saison mit einem brandneuen Wettbewerbsformat in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien an. Der Just Dance World Cup wird von fünf bekannten Social-Media-Stars sowie vielen weiteren Ehrengästen unterstützt und setzt sich das Ziel, die erste auf einem Videospiel basierende Talent-Show zu werden. Im Finale werden schließlich die weltweit 18 besten Just Dance-Tänzer zusammentreffen und um den Pokal des diesjähriges Just Dance World Cups wettfeiern.



Der erste Trailer zum Just Dance World Cup kann unter folgendem Link gefunden werden: https://youtu.be/2LW59cYRCxI



Botschafter für Deutschland ist Julien Bam, der dem Wettbewerb mit großer Freude entgegensieht: "Wer meinen Kanal abonniert hat, weiß, dass Tanzen meine größte Leidenschaft ist und mich mein Leben lang schon begleitet. Umso cooler ist es jetzt, Teil der internationalen Just Dance World Cup Jury zu sein."



Ein spezieller Trailer mit den Social-Media-Stars kann unter folgendem Link gefunden werden: https://youtu.be/6u4EkjssGSE



In den letzten drei Jahren hat der Just Dance World Cup erfolgreich einen einzigartigen Ansatz in die Welt der eSports-Wettbewerbe gebracht: Er ist die perfekte Kombination aus Videospielen und körperlicher Aktivität. Dieses Jahr geht der Just Dance World Cup neue Wege, indem er den Qualifikationsprozess abändert und in Frankreich, England, Deutschland, Italien und Spanien die Form einer Talent-Show annimmt:



Online-Teilnahme pro Land: Die nationalen Qualifikationen beginnen am 16. Juli. Dabei können sich online vier Kandidaten pro Land qualifizieren.



Offline-Teilnahme mit einem neuen Casting-Format: Im September wird jedes Land weitere vier Kandidaten im Rahmen eines jeweiligen nationalen Castings mit einer Jury auswählen. Frankreich wird in seinem Casting hingegen nur drei Kandidaten auswählen, um einen Platz für einen Kandidaten, der auf der Paris Games Week(1) ermittelt wird, freizuhalten.



Die jeweils vier besten Kandidaten beider Vorauswahlen erhalten ihr Ticket für den Einzug in das nationale Finale, in dem der beste Tänzer gekürzt wird. Der nationale Just Dance-Champion nimmt anschließend an der letzten Phase des Wettbewerbs teil: dem internationalen Just Dance World Cup-Finale Anfang 2018. Der Weltmeister wird die einzigartige Möglichkeit erhalten, bei dem nächsten Just Dance mitzuwirken und seine eigene Map in Just Dance Unlimited* zu gestalten.



Ein Wettbewerb unterstützt durch Social-Media-Stars



Für die vierte Saison hat sich der Just Dance World Cup mit den talentiertesten Youtubern in Europa zusammengeschlossen, die eine junge, engagierte und vernetzte Generation vertreten und die als Just Dance World Cup-Botschafter ihre Begeisterung für den Tanz mit der gesamten Welt teilen sollen. Natoo aus Frankreich, Sophia Grace aus Großbritannien, Julien Bam aus Deutschland, Favij aus Italien und Paula Gonu aus Spanien werden ihre Persönlichkeit und Kreativität beim JDWC einbringen und während der nationalen Finals in der Jury sitzen.



Alles zum Just Dance World Cup finden Sie unter: https://de.justdanceworldcup.com/



Für mehr Informationen zu Just Dance® 2018 besuchen Sie bitte http://justdancegame.com



(1) Paris Games Week 2017 - von 1. bis zum 5. November - https://www.parisgamesweek.com/en/



* Just Dance Unlimited ist ein zusätzlicher Abo-Dienst, der für Just Dance 2016, Just Dance 2017 & Just Dance 2018 verfügbar ist.



Über Ubisoft



Ubisoft ist ein führender Entwickler, Publisher und Distribuent für interaktive Unterhaltungsprodukte und Services mit einem reichhaltigen Portfolio bekannter Marken, darunter Assassin's Creed, Just Dance, die Tom Clancy's Videospiel-Reihe, Rayman, Far Cry und Watch Dogs. Die Teams im weltumspannenden Verbund von Studios und Geschäftsstellen bei Ubisoft widmen sich der Produktion von originellen und unvergesslichen Spielerlebnissen auf allen verbreiteten Plattformen, wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs. Im Geschäftsjahr 2016-2017 erzielte Ubisoft einen Umsatz von 1.460 Millionen Euro. Mehr Informationen unter http://www.ubisoft.com.



© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. ©2017 Nintendo. All other trademarks are the property of their respective owners.



