Der niederländische Staat senkt seinen Anteil an der Großbank ABN Amro, die in der Finanzkrise Milliardenhilfen erhielt. Die Bank hat sich wieder berappelt, doch noch hält der Staat die Mehrheit.

Bald neun Jahre nach der Rettung verkauft der niederländische Staat einen weiteren Anteil an ABN Amro. Er erhält dafür rund 1,5 Milliarden Euro. Damit sinkt der Staatsanteil an der Bank von 70 auf 63 Prozent, wie ABN Amro am Mittwochmorgen mitteilte.

Verwaltet wird der Staatanteil durch eine Stiftung. Sie hatte Ende vergangenen Jahres ebenfalls sieben Prozent an der Bank verkauft, für damals 1,4 Milliarden Euro. Ziel ist, dass der Staat ABN Amro letztlich komplett privatisiert.

ABN ist der größte Kreditgeber in den Niederlanden. Nach einigen schwierigen Jahren in Folge der Finanzkrise hat sich die Bank wieder berappelt. Im vergangenen Jahr verdiente sie fast 2,1 Milliarden Euro. ...

