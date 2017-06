Bern - Erreicht die gesamtschweizerische Arbeitslosenquote in einem Beruf fünf Prozent, gilt eine Stellenmeldepflicht. Mit diesem "Arbeitslosenvorrang" wird die Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt. Die Details hat der Bundesrat am Mittwoch in die Vernehmlassung geschickt.

Die Eckwerte hat er bereits vor zwei Wochen bekannt gegeben. Wirtschaftsverbände kritisierten die geplante Umsetzung als nicht arbeitgeberfreundlich und forderten einen höheren Schwellenwert. Bei fünf Prozent wären nach Berechnungen des Bundesrats drei von zehn Neubesetzungen von der Stellenmeldepflicht betroffen. In seinem Bericht zur Vernehmlassungsvorlage spricht er von einer "gezielten Massnahme", die die Rekrutierung neuer Arbeitskräfte nicht unnötig erschwere.

Unterscheidung der Tätigkeitsbereiche

Die Liste der betroffenen Berufsarten wird jährlich vom Wirtschaftsdepartement festgelegt. Damit werden nicht Branchen wie etwa das Gastgewerbe unterschieden, sondern die einzelnen Tätigkeitsbereiche wie Geschäftsführer oder Servicepersonal.

Die Stellenmeldepflicht gilt bei einer gesamtschweizerischen Arbeitslosigkeit von fünf Prozent - aus "Praktikabilitätsgründen", wie der Bundesrat schreibt. Das vom Parlament im Dezember beschlossene Umsetzungsgesetz sieht jedoch auch die Einführung der Stellenmeldepflicht in besonders betroffenen Wirtschaftsregionen vor. Das will der Bundesrat mit einem Antragsrecht für die Kantone umsetzen, wenn die Arbeitslosigkeit in einem bestimmten Beruf auf ihrem Gebiet besonders ...

