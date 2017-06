Bern - Der Bundesrat will sogenannte "Gone-concern"-Kapitalanforderungen nun auch für die inlandorientierten systemrelevanten Banken, nämlich für Postfinance, Raiffeisen und für die Zürcher Kantonalbank, einführen. Insgesamt müsse das Regulierungsmodell aber nicht grundlegend angepasst werden, heisst es in dem Evaluationsbericht zu den systemrelevanten Banken, den die Regierung am Mittwoch verabschiedet hat. Der Schweizer Regulierungsansatz sei geeignet, das Risiko systemrelevanter Banken zu reduzieren.

Die "Gone-concern"-Kapitalanforderungen für die inlandorientierten systemrelevanten Institute soll wie bei den Grossbanken UBS und CS die "Going-concern"-Kapitalanforderungen spiegeln, jedoch nur zu 40%. Damit trage der Bundesrat dem Umstand Rechnung, dass diese ...

