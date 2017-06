London - In der Wirtschaft des Reichs der Mitte gibt es Licht und Schatten, so die Experten von BMO Global Asset Management.Qualitativ hochwertige Aktien seien kaum zu finden. Doch bei Titeln in konsumnahen Branchen lohne ein genauer Blick.Die Aussichten für die chinesischen Aktienmärkte seien derzeit gemischt. Zwar sei das Wachstumstempo der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt anhaltend hoch. Fundamentale Probleme wie etwa die überbordende Verschuldung im Inland und das hohe Volumen fauler Kredite seien jedoch weiterhin ungelöst. "Wegen der daraus resultierenden Risiken sollten Investoren bestimmte Branchen wie etwa den Bankensektor meiden", empfehle Rishikesh Patel, Portfoliomanager des BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund (ISIN IE00BZCTLR31/ WKN A2ANZV, Klasse W Inc; ISIN IE00BZCTLS48/ WKN A2ANZU, Klasse W Acc). "Bei unseren Besuchen vor Ort haben wir jedoch einige interessante Investmentideen entdeckt, die es nach unserer Einschätzung wert sind, weiter verfolgt zu werden."

