Bis 2021 soll es keine Neuverschuldung mehr geben, hat das Kabinett beschlossen. Damit setzt sich der CDU-Finanzminister ein Denkmal.

Zufrieden, gelöst, aufgeräumt präsentiert der Bundesfinanzminister an diesem Mittwoch den Entwurf für den Bundeshaushalt 2018. Große Bedeutung hat dieser Entwurf zwar nicht, denn die nächste Regierung wird nach der Bundestagswahl im September einen neuen Etat beschließen - und niemand weiß, ob Wolfgang Schäuble dann noch Finanzminister ist.

Aber der 74-Jährige ist dennoch ein glücklicher Mensch an diesem Tag, so wie ein Schüler, der seine Hausaufgaben besonders gut gemacht hat. Und wenn sich der CDU-Seniorminister selbst ein Zeugnis ausstellen müsste, würde er sich zumindest in seinem Lieblingsfach "Haushalt" eine dicke "1+" bescheinigen.

Tatsächlich hat Schäuble es geschafft, seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...