Habona Einzelhandelsfonds 05 schließt mit Rekordergebnis in Höhe von 84 Millionen Euro

DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien Habona Einzelhandelsfonds 05 schließt mit Rekordergebnis in Höhe von 84 Millionen Euro 28.06.2017 / 15:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Frankfurt am Main, 28. Juni 2017 - Mit dem besten Ergebnis in der Unternehmenshistorie hat der Frankfurter Fondsinitiator Habona Invest seinen aktuellen Habona Einzelhandelsfonds 05 vorzeitig geschlossen. Das platzierte Eigenkapitalvolumen des Fonds beläuft sich auf 84 Millionen Euro zzgl. Agio. "Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2017 konnten für den 5-Jahres-Kurzläufer 38 Millionen Euro bei Privatanlegern eingeworben werden - ein Erfolg, auf den wir durchaus auch ein wenig stolz sind", sagt Johannes Palla, Gründer und für den Vertrieb verantwortlicher Geschäftsführer von Habona Invest.

Der Fonds investiert mit einem klaren Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel in neue bzw. neuwertige Supermärkte und Nahversorgungszentren. Zuletzt haben die Ankäufe eines Edeka-Fachmarktzentrums in Duisburg und eines Netto-Discounters in Thüringen das bestehende Fondsportfolio auf 20 Immobilien mit einem Investitionsvolumen von über 80 Millionen Euro erweitert.

Bis zum Jahresende soll das Portfolio durch weitere Zukäufe auf die Zielgröße von 150 Millionen Euro ansteigen. Administriert wird der Fonds von der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Weitere Folgeprodukte sind bereits in Planung.

Über Habona Invest Die Habona Invest GmbH ist ein auf Immobilien spezialisierter Initiator für Alternative Investments mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet wurde Habona Invest 2009 von Johannes Palla und Roland Reimuth. Bislang hat Habona sechs Immobilienfonds in den Bereichen Einzelhandel und Kindertagesstätten aufgelegt. Habona managt derzeit ein Immobilienvermögen von über 275 Millionen Euro und verwaltet ein Anlegerkapital von über 175 Millionen Euro. Das Management verfügt über eine 30-jährige Expertise in Ankauf, Due Diligence, Finanzierung, Management und Verkauf großer Immobilienportfolien in ganz Deutschland sowohl im institutionellen als auch im privatwirtschaftlichen Immobiliengeschäft. In Akquisition und Asset Management kann das Management auf einen Track Record mit einem Gesamtvolumen von ca. 5 Milliarden Euro verweisen. Ein dreiköpfiger Beirat mit einer langjährigen Immobilienexpertise unterstützt Habona in den jeweiligen technischen, juristischen und kaufmännischen Spezialgebieten.

Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real Assets und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft Dienstleistungen rund um die Administration von Wertpapieren, Immobilien und Alternativen Investments. Über eine Tochter ist die Gesellschaft zudem am Standort Luxemburg aktiv. Knapp 120 Mitarbeiter betreuen in über 155 Publikums- und mehr als 65 Spezialfonds Vermögenswerte von über 26 Milliarden Euro.

In der Fondsadministration liquider und illiquider Assetklassen verfügt die Kapitalverwaltungsgesellschaft über umfangreiches Know-how und langjährige Erfahrung. Seit 2002 bietet sie als Service-KVG ihre Leistungen in der Auflegung und Administration für Immobilien- und Wertpapierfonds externen Vermögensverwaltern und Initiatoren an. Mit der Einführung des KAGB erweiterte sie im Frühjahr 2014 ihr Dienstleistungsangebot um die Verwaltung

geschlossener Fonds. (Stand der Daten: 31.03.2017)

Mehr Informationen unter www.hansainvest.de

Presseanfragen: Ludwig zu Ysenburg * Habona Invest GmbH Baseler Straße 10 * D - 60329 Frankfurt am Main * Telefon +49 69 4500158-0

info@habona.de

Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications HANSAINVEST Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon + 49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de

28.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

587259 28.06.2017

AXC0178 2017-06-28/15:21