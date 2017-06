Der Euro hat am Mittwoch den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht - und dann deutlich nachgegeben. Schuld am Zickzackkurs ist ein Streit über die Frage, wie eine Rede von EZB-Chef Mario Draghi zu interpretieren ist.

Am Mittwochmorgen standen die Zeichen beim Euro noch auf Aufwärtskurs, nachdem die Gemeinschaftswährung am Vortag schon um 1,5 Prozent zugelegt hatte. Zwischenzeitlich kletterte der Kurs bis auf 1,1379 US-Dollar. Stärker war der Euro seit dem Tag nach dem Brexit-Votum vor gut einem Jahr nicht mehr, als die Währung zusammen mit dem britischen Pfund stark unter Druck geraten war. Doch das Hochgefühl hielt nicht lange an: Im Verlauf des Mittwochnachmittags gab der Euro deutlich nach, notierte zwischenzeitlich 0,06 Prozent tiefer bei 1,1331 US-Dollar.

Schuld für den Zickzackkurs ist der Streit über die richtige Interpretation einer Rede des Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...