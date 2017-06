Die Fraktionen von CDU/CSUund SPD haben noch einmal Änderungen am Netzentgeltmodernisierungsgesetz vorgenommen. In einer gemeinsamen Formulierungshilfe haben sich die Koalitionspartner darauf geeinigt, nicht nur die Netzentgelte zu vereinheitlichen, sondern auch die vermiedenen Netzentgelte für erneuerbare Erzeugungsanlagen abzuschaffen. Der Bundestag soll das Gesetz am Freitag beschließen.Mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz will die Bundesregierung das Energiewirtschaftsgesetz und die Stromentgeltverordung ändern. Einer der Kernpunkte des Entwurfs der Koalitionspartner von Union und SPD ...

