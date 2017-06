In Schwäbisch Gmünd in der Nähe von Stuttgart ist am Mittwoch ein 41-Jähriger bei Renovierungsarbeiten am Dach tödlich verunglückt. Er rutschte auf den Schindeln aus, fiel acht Meter in die Tiefe und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, teilte die Polizeipräsidium Aalen mit.

Polizei und Feuerwehr sperrten die Straße komplett ab und waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden zunächst aus. Die Untersuchungen würden jedoch fortgeführt, hieß es.