=== *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 2Q, Stockholm *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: 10,4 Punkte zuvor: 10,4 Punkte 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1Q *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung zu EU-Gipfel am 22./23. Juni und G20-Gipfel am 7./8. Juli, Berlin *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai 10:00 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Dombret, Rede beim Bayerischen Sparkassentag, Erlangen 10:00 DE/MLP AG, HV, Wiesloch *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 109,5 zuvor: 109,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +2,9 zuvor: +2,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,3 Vorabschätzung: -1,3 zuvor: -3,3 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni PROGNOSE: +0,94 zuvor: +0,90 *** 11:30 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim Empfang der Hauptverwaltung in Baden-Württemberg, Stuttgart *** 12:00 IE/BIP 1Q *** 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, G20-Vorbereitungstreffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs, ab 13:45 Pressestatements, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 14:30 US/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,2% gg Vq 2. Veröff.: +1,2% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 2. Veröff.: +2,2% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 241.000 zuvor: 241.000 19:00 GB/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), London *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton *** - DE/Stellenindex BA-X Juni *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni ===

