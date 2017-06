BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Start-up-Fabrik Rocket Internet zieht sich beim Online-Händler Lazada vollständig zurück. Der chinesische Internet-Riese Alibaba übernimmt die verbleibenden 8,8 Prozent an der in Südostasien aktiven Firma. Rocket erhält dafür 276 Millionen US-Dollar (243 Millionen Euro), wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. "Lazada war ein großer Erfolg für uns und unterstreicht unsere Fähigkeit, Unternehmen in Wachstumsmärkten erfolgreich aufzubauen", betonte Rocket-Chef Oliver Samwer.

Rocket Internet hatte Lazada 2012 gegründet und nach eigenen Angaben 18 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt. Im vergangenen Jahr wurden schon 9,1 Prozent der Anteile für 137 Millionen US-Dollar an Alibaba verkauft./bf/DP/jha

ISIN US01609W1027 DE000A12UKK6

AXC0187 2017-06-28/15:48