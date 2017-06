Berlin (ots) -



Als bundesweiter Marktführer im Gebrauchtwagenankauf bietet die Plattform wirkaufendeinauto.de eine kostenlose Kfz-Bewertung sowohl online als auch vor Ort an. Mehr als 550.000 Kunden haben bereits den Service von wirkaufendeinauto.de in einer Filiale in Anspruch genommen. Doch welche Fahrzeugmarken werden in den Filialen am häufigsten angeboten? Dieser Frage geht eine neue Erhebung von wirkaufendeinauto.de nach. Seit der Gründung 2012 wurden bereits über 550.000 Fahrzeuge erfolgreich angekauft und entsprechend mehr noch wurden von 2014 bis 2016 an den verschiedenen Standorten in Deutschland begutachtet.



Platz 1 für VW



Das Ergebnis: Autos der Marke Volkswagen wurden unseren Kfz-Experten deutschlandweit am häufigsten vorgestellt. Der Anteil der bewerteten Fahrzeuge dieser Marke lag im Schnitt bei 17 %. Ausnahmen bilden hierbei das Saarland mit lediglich 11 %, Sachsen-Anhalt mit überdurchschnittlichen 20 %, sowie Niedersachsen mit 23 %. Zudem ist die Anzahl der seit 2014 bei wirkaufendeinauto.de bewerteten Volkswagen um etwa 2 % gestiegen.



Wie lief die Auswertung?



Aus den Unternehmensdaten und der Infografik ergibt sich folgendes: Fahrzeuge der Marke Volkswagen wurden am häufigsten bewertet und das mit steigender Tendenz. Die Plätze zwei und drei gehen an Mercedes-Benz und BMW, die sich, ebenso wie die Marken Audi und Opel, über die Jahre immer weiter angenähert haben. Im Zeitraum von 2015 bis 2016 überholt Skoda (2,89%) den Japaner Toyota (2,36%).



Die Marken im Bundesländervergleich



Bei einem Vergleich der alten und neuen Bundesländer, lassen sich große Unterschiede im Markenranking erkennen: So wurde die Automarke Opel in den neuen Bundesländern am zweithäufigsten bewertet, wohingegen sie in den alten Bundesländern lediglich auf Platz fünf innerhalb des Rankings liegt. Eine ähnliche Verschiebung lässt sich bei Fahrzeugen der Marke Audi feststellen. Die Ergebnisse sprechen somit dafür, dass die Nähe zu den Produktionsstandorten eine große Rolle für die Verbreitung einer Marke spielt. Auffällig ist außerdem, dass der Anteil von Fahrzeugen einer bestimmten Marke in den Bundesländern steigt, in denen die Konzerne ihre Produktionsstätten haben. In Niedersachsen fährt man beispielsweise am liebsten einen VW, die Bayern bevorzugen die lokalen Marken Audi und BMW, in Baden-Württemberg ist Mercedes-Benz der Spitzenreiter und in Rheinland-Pfalz werden bevorzugt Autos der Marke Opel gefahren.



Stellt man in einem weiteren Schritt die Daten aller Bundesländer gegenüber, lassen sich weitere Besonderheiten erkennen. So ist beispielsweise der Anteil an Peugeots im Saarland überdurchschnittlich hoch und in Thüringen wurde in den letzten zwei Jahren die Marke Skoda so oft bewertet, dass sie mittlerweile schon unter den Top 5 im Ranking liegt. Diese Zahlen sind der Nähe zu den entsprechenden Herstellerländern - Frankreich bzw. Tschechien - geschuldet. Zudem zeigt sich, dass in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen mehr Fahrzeuge der Marke Opel bewertet wurden als von Mercedes-Benz.



Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland sehr ausgewogen ist, da die verschiedenen Automarken zu gleichen oder mindestens ähnlichen Anteilen auf dem Markt vertreten sind.



Weitere Informationen: www.wirkaufendeinauto.de/auto-bewertung



Über wirkaufendeinauto.de



Wirkaufendeinauto.de ist Europas führender Spezialist für den Gebrauchtwagen-Ankauf. Zusammen mit seinen lokalen, europäischen Schwesternmarken betreibt wirkaufendeinauto.de über 330 eigene Filialen in 9 Ländern in Europa. Seit der Gründung in 2012 in Berlin wurden bereits über 550.000 Fahrzeuge erfolgreich angekauft.



Wirkaufendeinauto.de bietet einen einzigartigen Service für den einfachen und schnellen Autoverkauf. Basierend auf einer kostenlosen Online-Bewertung erfolgt eine persönliche Begutachtung durch Experten in einer der lokalen Filialen. Der gesamte Prozess ist für den Kunden unverbindlich und kostenlos. Nach dem Termin kann das Ankaufsangebot innerhalb von fünf Tagen wahrgenommen werden. Im Falle des Verkaufs übernimmt wirkaufendeinauto.de die gesamte Abwicklung inklusive kostenloser Abmeldung für den Kunden.



www.wirkaufendeinauto.de



