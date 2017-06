Der weltgrößte private Anleiheinvestor Pimco mahnt Anleger zur Vorsicht. Vorerst sehe es zwar stabil aus an den Finanzmärkten. Doch eine Rezession in den kommenden drei bis fünf Jahren ist wahrscheinlich.

Investoren sollten gewappnet sein für Schocks, die die Welt in eine Rezession stürzen können und für Unruhe an den Märkten sorgen. Davor warnen die obersten Strategen der Allianz-Fondstochter Pimco. Eine solche Rezession sei wahrscheinlich, wenn es zu Schocks kommt - für die es verschiedene Anlässe geben könnte. Die Chefin der US-Notenbank Janet Yellen hatte am Vortag noch anders geklungen. Eine neue Finanzkrise werde es "nicht zu unseren Lebzeiten" geben, so die 70-Jährige.

Pimcos Chef-Anlagestratege für Anleihen, Andrew Balls, mahnte am Mittwoch in Frankreich zu mehr Vorsicht. Bisher machten etwa Aktien- und Anleihemärkte einen stabileren Eindruck als in den vergangenen Jahren, sagte er auf einer Pressekonferenz. Aber es reiche nicht, nur auf die sich international aufhellenden Wachstumsraten zu blicken, mahnt er. "Wir sind besonders vorsichtig, was potenzielle Wendepunkte für die Märkte angeht".

Zu 70 Prozent wahrscheinlich hält Pimco-Chefökonom Joachim Fels eine weltweite Rezession in den kommenden drei bis fünf Jahren. Und das liegt seiner Ansicht nach nicht allein am fortgeschrittenen Konjunkturzyklus. Zwar befinde sich die Welt im neunten Jahr des Aufschwungs, doch wirke die Wirtschaft noch wie mitten im Zyklus, sagt er. So gebe es weder übertrieben hohe Investitionen noch einen Überkonsum und auch keinen überhitzten Immobilienmarkt.

Doch die Pimco-Strategen machen verschiedenste Risiken in der Welt aus, die leicht als Auslöser für eine Krise dienen könnten, wie Fels erklärt. Allen voran nennt der Ökonom die Schuldenblase ...

