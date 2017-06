Fast eine halbe Milliarde Euro setzte Ravensburger im vergangenen Jahr um. Nun will der Spielehersteller aus Stuttgart international noch stärker wachsen. Zukäufe seien durchaus eine Option.

Der Spielehersteller Ravensburger will künftig noch stärker auf das Ausland setzen. Es gehe darum, internationaler zu denken, sagte Vorstandschef Clemens Maier am Mittwoch in Stuttgart. Statt ein Produkt für Deutschland zu entwickeln und es dann auch im Ausland zu verkaufen, müsse man sich auf internationalen Märkten anschauen, wo Bedarf sei, sagte Maier. "Da haben wir noch eine Wegstrecke vor uns."

Bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...