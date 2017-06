Mainz (ots) -



Im Endspiel der U21-Europameisterschaft trifft die DFB-Juniorenauswahl auf das Team aus Spanien. Das ZDF überträgt das Finale am Freitag, 30. Juni 2017, ab 20.15 Uhr live aus Krakau. Oliver Schmidt kommentiert das Spiel aus dem Cracovia-Stadion, für Interviews steht Anna Kraft bereit.



Das Team von Trainer Stefan Kuntz hatte sich in einem dramatischen Halbfinale mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen England durchgesetzt. Zu Matchwinnern avancierten Debütant Felix Platte, der das wichtige 2:2-Ausgleichstor schoss, sowie Elfmeter-Held Julian Pollersbeck. Der vierfache Titelträger Spanien konnte sich dank eines Hattricks von Saul Niguez souverän mit 3:1 gegen Rekord-Europameister Italien durchsetzen, das im letzten Vorrundenspiel das DFB-Team geschlagen hatte. Für die deutsche U21 geht es nun um den ersten EM-Titel seit 2009.



Um den Titel möchte auch die deutsche Nationalmannschaft beim Confed Cup in Russland mitspielen - vorausgesetzt, man schlägt Mexiko im Halbfinale am Donnerstag. Das Finale steht auf jeden Fall am Sonntag, 2. Juli 2017, ab 19.30 Uhr auf dem Programm des ZDF.



