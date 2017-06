10.000 Flüchtlinge in 4 Tagen gerettetRom - 10.000 Flüchtlinge wurden in den letzten 4 Tagen im Mittelmeer gerettet, 2.000 alleine am Dienstag. Bei den Rettungsaktionen wurden auch 3 Leichen gefunden. Die Leiche eines Neugeborenen war darunter. Die vielen Flüchtlinge setzen vor allem Italien unter Druck. Alle Flüchtlingseinrichtungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...