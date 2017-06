BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der Debatte um Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten rät der ADAC bis auf weiteres vom Kauf neuer Diesel-Autos ab. "Unsere Empfehlung ist, mit einem Neuwagenkauf eventuell noch zu warten, bis im Herbst Modelle mit dem Standard Euro 6D auf den Markt kommen", sagte ADAC Vizepräsident Ulrich Klaus Becker der Wochenzeitung Die Zeit.

Ab Herbst gelten die neuen Bedingungen für die Abgastests, die den Ausstoß von Kohlendioxid und Stickoxiden auf der Straße und nicht nur auf dem Prüfstand messen. Bei den Labortests hatten die Hersteller in den vergangenen Jahren umfangreich manipuliert, um die Grenzwerte einzuhalten.

Die Bundesregierung hat die deutschen Autobauer für Anfang August zu einem Nachrüst-Gipfel für Selbstzünder eingeladen, weil sie viel zu viele giftige Stickoxide in die Luft blasen. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) verlangt, die gesamte Dieselflotte in Deutschland über Softwareupdates für die Motorensteuerung umweltfreundlicher zu machen. Nur so könne die Luftqualität in den Städten verbessert und Fahrverbote verhindert werden. Bezahlen soll den gewaltigen Rückruf die Autoindustrie.

ADAC-Vize Becker berichtet angesichts der Diskussion um Fahrverbote, manipulierte Motoren und Preisverfall von zutiefst verunsicherte Kunden: "Uns erreichen täglich hunderte, manchmal tausende Anfragen von Mitgliedern, wie man sich jetzt am besten verhalten sollte", so der Vizepräsident. "Wer sich vor ein, zwei Jahren ein Auto gekauft hat, spürt jetzt schon Einbußen."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2017 09:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.