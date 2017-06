Köln (ots) - Nach 36 Jahren Berufsjahren in der REWE Group geht Detlef Riesche, CEO toom Baumarkt, am 30. Juni 2018 in den Ruhestand. Wie das Kölner Handels- und Touristikunternehmen heute mitteilte, wird Rene Haßfeld, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei toom Baumarkt, zum 1. Juli 2018 die Nachfolge von Riesche als CEO toom Baumarkt antreten. In dieser Funktion wird Haßfeld an REWE Group-Vorstand Frank Wiemer berichten.



Riesche war seit März 2012 als CEO toom Baumarkt tätig und hatte bereits vorher als kaufmännischer Geschäftsführer von toom Baumarkt maßgeblich die Neupositionierung und Weiterentwicklung des Baumarktgeschäfts unter dem Dach der REWE Group mitgestaltet und vorangetrieben. Vor dem Beginn seiner Tätigkeit bei toom Baumarkt war er seit 1982 in diversen leitenden Funktionen für die REWE Supermärkte in Deutschland tätig.



Rene Haßfeld kam im Oktober 2012 in seiner heutigen Funktion zur REWE Group. Zuvor sammelte er langjährige Erfahrung im Handel als Bezirksleiter und Geschäftsführer der Region Sachsen bei LIDL sowie als Regionalgeschäftsführer Ost bei Obi.



