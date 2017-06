Bundeskanzlerin Angela Merkel hat kritisiert, dass der Bundestag auf Druck der SPD schon am Freitag über die Ehe für alle abstimmen soll.

In einem Interview mit der WirtschaftsWoche sagte Merkel: "Wir sprechen hier nicht über eine gesetzliche Fußnote, sondern über Artikel 6 unseres Grundgesetzes und eine Entscheidung, die die tiefsten Überzeugungen von Menschen und die Ehe, einen Grundpfeiler unserer Gesellschaft, berührt. Mir ist es fremd, wie eine solche Entscheidung genau in dem Moment, als sich die realistische Aussicht auf ein fraktionsübergreifendes Vorgehen ergab, in eine parteipolitische Auseinandersetzung gezogen ...

