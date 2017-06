"Also ich halte das Ganze für eine genial eingefädelte Zweitstimmenkampagne zu Gunsten der AfD." Kommentierte ein Leser den Beitrag "Bei der "Ehe für alle" will Merkel keinen Fraktionszwang". Wie viel da dran ist, ahnen wir vielleicht bei der nächsten Umfrage. Aber halbwegs sicher wissen können wir es erst am Wahlabend. Jedenfalls geht Merkel im üblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...