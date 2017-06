The Wall Street Journal jubelte, wenn auch verhalten: "Endlich kommt die SMT zum Laufen!" Die New Yorker Tageszeitung wundert sich in ihrer Ausgabe vom Freitag, den 13. September 1985 gehörig darüber, warum lediglich die Uhrenindustrie die Vorteile der SMT-Fertigung bereits seit 1975 für die Herstellung digitaler Uhren verwendet.

Mit Pulsar P1 wurde im Jahr 1971 die erste digitale Armbanduhr von Hamilton der Weltöffentlichkeit präsentiert. Sie hatte ein LED-Display und kostete sagenhafte 3950 Dollar, was seinerzeit dem Preis eines Kleinfahrzeugs entsprach. Und selbst James Bond konnte sich des digitalen Fortschritts der zeigerlosen Uhren am Handgelenk nicht entziehen: In "Der Spion, der mich liebte" trägt Bond eine Uhr von Seiko, genauer gesagt eine Seiko DK001. In fünf Filmen kommen weitere Seiko-Digitaluhren (insgesamt acht Mal) zum Einsatz: Unter anderem die Seiko SFX003 in "Moonraker" (1977), die Seiko WHV005 in "In tödlicher Mission" (1981) und die Seiko SPR007 in "Im Angesicht des Todes" (1985) - allesamt mit interessanten Gadgets wie ein telexähnlicher Fernschreiber, integrierter Peilsender oder mit Handy-Funktion.

Dass dem Journalisten Dennis Kneale ein kleiner Lapsus unterlief, da es die erste digitale Uhr bereits 1971 gab, ist unerheblich. Bemerkenswert ist jedoch: "Bis zu diesem Artikel 1985 hat 10 Jahre gebraucht, bis die Elektronikfertigung endlich gemerkt hat, was für ein wahnwitziges Potential die SMT birgt", bekräftigt Günter Grossmann von EMPA, in seinem Rückblick "20 Jahre EE-Kolleg - 20 Jahre Surface Mount Technology". Seit der ersten digitalen Uhr im 1971 gelten noch immer die gleichen Vorteile wie "mehr Leistung in weniger Platz und für weniger Geld", führt Grossmann aus. Anfang der 1970er Jahre sind Digitaluhren kaum bezahlbare Prestigeobjekte, die ihrem Träger mehr Aufmerksamkeit garantieren als später das erste Iphone von Apple.

Und galten so manche Gadgets des 007-Agenten damals noch illusionär, so waren mit der SMT-Fertigung Innovationen in der realen Welt kaum Grenzen gesetzt. Verschiedene Hersteller, vor allem japanischer Provenienz, entwickelten die digitale Uhr rasch zum Multifunktionssystem, beispielsweise ausgestattet mit einem Taschenrechner (Citizen Quartz Crystron Calculator, 1976), als Fernsehuhr mit walkmangroßen Receiverset (Seiko DXV002, 1982), die Computeruhr mit 2000 Zeichen Speicherkapazität und drahtloser Dateneingabe über ein kleines Keyboard (Seiko Data 2000, 1984), als funkgesteuerte Armbanduhr (Junghans Mega 1, 1990) oder als Herzfrequenzuhr für ein sportliches Hightech-Lifestyle (Polar Vantage NV, 1995).

Erst Samsung gelang es im Jahr 2009 mit dem Modell S9110 eine Smartwatch mit einer echten Kombination aus Handy und Uhr - mit ihr kann man telefonieren. Genial waren diese Produkte nur zu ihrer Zeit.

Auch das vermag die SMT: einen mörderischen Preiskampf anzuzetteln. Auch dafür ist die Uhrenindustrie beispielhaft. Denn kostete Anfang 1972 die erste digitale Uhr eine Pulsar 1 noch knapp 4000 Dollar, so unterbot bereits drei Jahre später Fabrikant Litronix die 50-Dollar-Grenze und 1977 gab es bereits Modelle für 9,95 Dollar, die in Deutschland für 20 Deutsche Mark zu haben sind. Das einstige Statussymbol nahm schnurstracks den Weg zur Resterampe.

Rückblick für künftige Meilensteine

Bei einem Jubiläum bleibt der Rückblick nicht aus. Das weiß Dr. Hans Bell, Forschungsleiter von Rehm Thermal Systems und Moderator der zweitägigen Tagung: "Natürlich ...

