Geänderten Programmablauf beachten!



15.00 (VPS 14.59) BW+RP: SWR Aktuell



SR: Wunderschön! Steine, Weine, alles Feine - die Nahe Erstsendung: 04.08.2013 in WDR



15.05 BW+RP: Die Hafenstadt - Alles im Fluss in Ludwigshafen Erstsendung: 17.05.2011 in SWR/SR



15.35 BW+RP: SWR extra: Helmut Kohl - Ludwigshafen nimmt Abschied



16.05 BW+RP: Historische Momente: Helmut Kohl - Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz



16.15 BW+RP: Helmut Kohl - Ein europäischer Patriot Erstsendung: 16.06.2017 in Das Erste



16.30 SR: Eisenbahn-Romantik



Die Bahn auf dem Damm Erstsendung: 11.01.2009 in SWR/SR Folge 689



17.00 (VPS 16.59) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg RP: Tagesschau SR: Sportschau live Tour de France - 1. Etappe Düsseldorf



Tagestipp



17.10 BW+RP: Abschied von Helmut Kohl - Gedenken an den Altkanzler Moderation: Birgitta Weber



19.00 (VPS 18.00) SR: aktuell



19.15 SR: daten der woche



19.45 SR: aktueller bericht am Samstag



19.59 SR: das saarlandwetter



20.00 SR: Tagesschau



20.15 (VPS 20.14) SR: Traumziel Neuseeland Sehnsuchtsziel im Südpazifik Erstsendung: 04.07.2015 in SWR/SR



20.45 (VPS 21.45) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SR: aktuell



21.00 (VPS 20.15) Ausverkauft Eine Komödie in drei Akten Aufzeichnung aus der Komede-Scheuer Mäulesmühle Erstsendung: 25.12.2003 in SWR/SR



22.30 (VPS 21.50) Mord mit Aussicht Das nennt man Camping Krimiserie Deutschland 2012 Erstsendung: 13.11.2012 in Das Erste Autor: Dietmar Jacobs und Lars Albaum Rollen und Darsteller: Sophie Haas____Caroline Peters Dietmar Schäffer____Bjarne Mädel Bärbel Schmied____Meike Droste Heike Schäffer____Petra Kleinert Hannes Haas____Hans Peter Hallwachs Elmar____Rainer Piwek Hubert Franken____Jan Peter Heyne Rüdiger Vostell____Manfred Böll Michael Frenken "Michi"____Philipp Hauß Florian Vostell____Peter Moltzen und andere Folge 23/39



23.15 (VPS 22.35) Mord mit Aussicht Ein krummer Hund Krimiserie Deutschland 2012 Erstsendung: 20.11.2012 in Das Erste Autor: Christoph Benkelmann Rollen und Darsteller: Sophie Haas____Caroline Peters Dietmar Schäffer____Bjarne Mädel Bärbel Schmied____Meike Droste Heike Schäffer____Petra Kleinert Hannes Haas____Hans Peter Hallwachs Schäfer Adenauer____Georg Veitl Willy____Mirko Thiele Arthur Brandt____Felix Vörtler Michael Frenken "Michi"____Philipp Hauß und andere Folge 24/39



00.05 (VPS 23.25) Nord bei Nordwest - Der wilde Sven Spielfilm Deutschland 2015 Erstsendung: 22.10.2015 in Das Erste Autor: Holger Karsten Schmidt Rollen und Darsteller: Hauke Jacobs____Hinnerk Schönemann Lona Vogt____Henny Reents Jule Christiansen____Marleen Lohse Reimar Vogt____Peter Prager Mehmet Ösker____Cem-Ali Gültekin Tim Schlagmann____Hans-Uwe Bauer Jörn Overkott____Markus Gertken Claudia Bittner____Johanna Gastdorf Björn Bittner____Rainer Piwek Günter Ender____Friedhelm Ptok Dr. Ginger____Torsten Michaelis Bauer Beckmann____Christian Rudolf und andere Kamera: Philipp Timme Musik: Stefan Hansen



01.35 (VPS 00.55) Kommissar Maigret: Ein toter Mann (Maigret's dead Man) Spielfilm Großbritannien 2016 Erstsendung: 08.01.2017 in Das Erste Autor: Stewart Harcourt Rollen und Darsteller: Kriminalkommissar Maigret____Rowan Atkinson Madame Maigret____Lucy Cohu Kommissar Janvier____Shaun Dingwall Moers____Mark Heap Kommissar LaPointe____Leo Staar Richter Comeliau____Aidan McArdle Dacourt____John Light Maria____Anamaria Marinca Kommissar Colombani____Ian Puleston-Davies Nicole____Dorrottya Hais Albert Rochain____Mark Hadfield Pietr____Iván Fenyö Victor Poliensky____Dénes Bernáth Barmann____Grant Stimpson Polizei Telefonistin____Karen Gagnon Reveller____Peter Schueller und andere Musik: Samuel Sim Kamera: Dirk Nel



03.05 (VPS 02.25) Mord mit Aussicht (WH) Das nennt man Camping Krimiserie Deutschland 2012 Erstsendung: 13.11.2012 in Das Erste Autor: Dietmar Jacobs und Lars Albaum Rollen und Darsteller: Sophie Haas____Caroline Peters Dietmar Schäffer____Bjarne Mädel Bärbel Schmied____Meike Droste Heike Schäffer____Petra Kleinert Hannes Haas____Hans Peter Hallwachs Elmar____Rainer Piwek Hubert Franken____Jan Peter Heyne Rüdiger Vostell____Manfred Böll Michael Frenken "Michi"____Philipp Hauß Florian Vostell____Peter Moltzen und andere Folge 23/39



03.55 (VPS 03.10) Mord mit Aussicht (WH) Ein krummer Hund Krimiserie Deutschland 2012 Erstsendung: 20.11.2012 in Das Erste Autor: Christoph Benkelmann Rollen und Darsteller: Sophie Haas____Caroline Peters Dietmar Schäffer____Bjarne Mädel Bärbel Schmied____Meike Droste Heike Schäffer____Petra Kleinert Hannes Haas____Hans Peter Hallwachs Schäfer Adenauer____Georg Veitl Willy____Mirko Thiele Arthur Brandt____Felix Vörtler Michael Frenken "Michi"____Philipp Hauß und andere Folge 24/39



04.45 Der Winzerkönig (WH) Unerwartetes Erbe Fernsehserie Deutschland/Österreich 2006 Erstsendung: 17.07.2006 in Das Erste Autor: Peter Mazzuchelli Rollen und Darsteller: Thomas Stickler____Harald Krassnitzer Johanna Stickler____Carin C. Tietze Anna Stickler____Britta Hammelstein Hermine Stickler____Christine Ostermayer Andrea Plattner____Katharina Stemberger Georg Plattner____Stefan Fleming Claudia Plattner____Susanne Michel Paul Plattner____Achim Schelhas Gottfried Schnell____Wolfgang Hübsch Blasius Schmalzl____Branko Samarovski und andere Musik: Michael Krausz Folge 2



05.30 (VPS 05.29) Der Südwesten von oben Unsere Seen Erstsendung: 10.07.2016 in SWR



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Sonntag, 02. Juli 2017 (Woche 27)/28.06.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



22.40 (VPS 22.39) SR: Traumziel Neuseeland (WH von SA) Sehnsuchtsziel im Südpazifik Erstsendung: 04.07.2015 in SWR/SR



Montag, 03. Juli 2017 (Woche 27)/28.06.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



09.20 (VPS 09.18) SR: Meine Traumreise durch den Kaukasus Zu Pferd in unendliche Weiten Erstsendung: 07.02.2015 in SWR/SR



Montag, 03. Juli 2017 (Woche 27)/28.06.2017



WH-Vermerk aus Titel für SR streichen!



10.20 SR: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Rezepte für ein Dinner zu zweit Erstsendung: 26.10.2013 in WDR



Donnerstag, 06. Juli 2017 (Woche 27)/28.06.2017



Korrigierten WH-Vermerk im Titel beachten!



08.20 Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag (WH von MO) Rezepte für ein Dinner zu zweit Erstsendung: 26.10.2013 in WDR



Freitag, 07. Juli 2017 (Woche 27)/28.06.2017



Korrigierten WH-Vermerk im Titel für SR beachten!



06.30 SR: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag (WH von MO) Rezepte für ein Dinner zu zweit Erstsendung: 26.10.2013 in WDR



Freitag, 21. Juli 2017 (Woche 29)/28.06.2017



23.30 Nachtcafé Classics



Die Schattenseiten der Liebe



Bewegend, spannend, persönlich: Michael Steinbrecher stellt noch einmal Begegnungen und Gäste aus dem "Nachtcafé" vor, die Spuren hinterlassen haben. "Die Schattenseite der Liebe" ist das Thema. Es gibt dabei ein Wiedersehen mit folgenden Gästen:



Maren Gilzer: Über viele Jahre führte die Moderatorin eine glückliche Fernbeziehung. Als das Paar heiratete, begann allerdings der Anfang vom Ende ihrer Liebe.



Mario Basler: 14 Jahre war der Ex-Fußballprofi verheiratet, als er sich schließlich scheiden ließ. Doch der Kontakt brach nie ab. Jahre später feierte das Paar ein Liebescomeback.



Ingo Oberhofer: Der bekennende Pascha war zwar 25 Jahre verheiratet, doch eine Frau genügte ihm nie. Bis heute lässt er sich von keiner Frau sagen, was er zu tun oder lassen hat.



Bianca und Henning Olesen: Statt Familienidylle braute sich nach dem Kindersegen viel Ärger und Frust zusammen. Als noch eine Geliebte auftauchte, wurde die Beziehung auf eine harte Probe gestellt.



Freitag, 28. Juli 2017 (Woche 30)/28.06.2017



23.30 Nachtcafé Classics



Tragödie Familie



Bewegend, spannend, persönlich: Michael Steinbrecher stellt noch einmal Begegnungen und Gäste aus dem "Nachtcafé" vor, die Spuren hinterlassen haben. "Tragödie Familie" ist das Thema. Es gibt ein Wiedersehen mit folgenden Gästen:



Daniel Kaltenecker: Seine Kindheit war geprägt durch eine despotische Mutter, die die gesamte Familie tyrannisierte. Als er 23 war, entwickelte sich ein Drama, das in einer Katastrophe endete.



Alexander Benede: Mit elf Jahren wurde ihm seine Mutter genommen - getötet vom eigenen Vater. In den schwersten Stunden seines Lebens stand ihm ein Polizist bei, der ihm später ein liebevolles Zuhause bot.



Winfried Behlau: Mit 13 Jahren erfuhr er, warum sich seine Mutter stets gefühlskalt und abweisend verhielt. Er ist ein Kind aus einer Vergewaltigung, die seine Mutter erleiden musste.



Karl F.: Nie wäre dem zweifachen Familienvater in den Sinn gekommen, dass seine Frau zu so einer Tat fähig sein könnte. 2012 nahm sie nicht nur sich selbst, sondern auch den beiden kleinen Kindern das Leben.



