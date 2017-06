Frankfurt - Die preisbelastenden Nachrichten am Ölmarkt reißen nicht ab, so die Analysten der Commerzbank.Gestern Abend nach Handelsschluss habe das American Petroleum Institute einen überraschenden Anstieg der US-Rohöllagerbestände in der letzten Woche um 851 Tsd. Barrel berichtet. Auch die Benzinbestände hätten einen überraschend kräftigen Anstieg verzeichnet. Die Zweifel an einer einsetzenden Markteinegung dürften dadurch neue Nahrung erhalten. In den vergangenen Wochen sei es allerdings wiederholt zu Fehlsignalen hinsichtlich der Aussagekraft für die heute Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden offiziellen Lagerdaten gekommen. So etwas sei auch diesmal nicht auszuschließen. Denn Tropensturm Cindy, welcher in der letzten Woche zur vorübergehenden Schließung von 16% der US-Ölproduktion im Golf von Mexiko geführt und die Entladung von Schiffen an Importterminals beeinträchtigt habe, scheine in der API-Statistik keine Rolle gespielt zu haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...