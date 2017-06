Frankfurt - Die japanische Wirtschaft wächst, die Gewinnprognosen sind positiv. Viele japanische Unternehmen stehen finanziell gut da und erhöhen in letzter Zeit merklich die Dividende. Mit dem Deutsche Invest II Japan Top Dividend (ISIN LU1579360691/ WKN DWS2MZ) können Anleger in japanische Qualitätstitel investieren und von laufenden Erträgen profitieren, so die Experten von DWS Investments.

