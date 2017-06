In den Mannschaftssportarten Basketball, Eishockey, Fußball und Handball bleibt das Verletzungsrisiko unverändert hoch, wie aus dem zweiten VBG-Sportreport hervorgeht. Per Videoanalyse hat die VBG das Unfallgeschehen in der Saison 2015/16 in den zwei jeweils höchsten Ligen im professionellen Männersport ...

Den vollständigen Artikel lesen ...