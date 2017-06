Mainz (ots) -



Woche 26/17 Donnerstag, 29.06.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 The Murder Detectives Der Prozess



5.50 ZDF.reportage Kumpel, Kohle, Krise Der Pott kämpft um seine Identität Deutschland 2017



6.20 ZDF.reportage Unser Bürgermeister kriegt Hartz IV Ehrenamt mal anders Deutschland 2016



6.55 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017



7.25 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Kein Geld für Kinder Deutschland 2016



7.55 Die Macht der Superreichen Das Wohlstands-Kartell Großbritannien 2015



8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 Die Macht der Superreichen Von Milliardären und Minijobbern Großbritannien 2015



9.25 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wenn ein Job nicht reicht Deutschland 2016



9.55 ZDFzoom Das Rentendebakel Deutschland 2016



10.25 37° Schuften bis zum Schluss Arme Rentner im reichen Deutschland Deutschland 2015



10.55 ZDFzeit Wie fair sind unsere Löhne? Der große Gehalts-Check Deutschland 2015



11.40 ZDFzoom Teile und leide - Die Raffzähne der Share Economy Deutschland 2015



12.10 Die Roboter-Revolution Wie Computer uns arbeitslos machen Großbritannien 2015



12.40 ZDFzoom Ausgebeutet - Arbeit nur auf Abruf Deutschland 2017



"Moderne Wunder: Extreme Gefahren" um 13.00 Uhr entfällt 13.10 Generation What? - Arbeit und was noch? Frankreich 2016



13.55 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (1) Deutschland 2015



14.25 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (2) Deutschland 2015



14.55 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (3) Deutschland 2015



15.25 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (4) Deutschland 2015



15.50 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (5) Deutschland 2015



16.20 Terra Xpress Expedition in Super-Deutschland (6) Deutschland 2015



16.50 Leschs Kosmos Geldgier - Wahnsinn mit Methode Deutschland 2015



17.20 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017



17.50 Leschs Kosmos Kampf um Sand: Der neue Goldrausch Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.35 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013



3.20 ZDF-History Gefallene Engel - Prominente Affären des 21. Jahrhunderts Deutschland 2013



4.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015



4.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121