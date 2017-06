Berlin (ots) -



Rekordbeteiligung von 1.400 Tänzern - Erstmalig Kategorie DUO - zum zweiten Mal "Berliner Hip Hop Battle" und 1.000 Euro Preisgeld für den Gewinner



Streetdance lebt: Mit der Kombination aus Hip-Hop, Show Dance und Akrobatik, ist dem urbanen Tanz erfolgreich der Sprung von der Straße in die Tanzschulen und schließlich auf den YOU Summer Break gelungen. Am 8. und 9. Juli veranstaltet Europas größtes Jugendevent bereits zum dritten Mal auf dem Berliner Messegelände in Halle 21a die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin unter der Leitung von Asghar Pourkashani.



Bei der Streetdance-Competition sind bereits jetzt so viele Tänzerinnen und Tänzer wie nie zuvor am Start: Insgesamt haben sich bereits 1.400 Tänzer aus ganz Deutschland in 120 Gruppen (Berliner Streetdance Meisterschaft) und 60 Teams (Berliner Hip Pop Battle) angemeldet. Unter dem Motto "Zeig was du kannst, egal, wo du herkommst" werden sie am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli Tausenden von begeisterten Zuschauern ihr kreatives Können in Halle 21a präsentieren.



Erstmalig wird es dieses Jahr auch die Kategorie DUO zu sehen geben. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus einstudierter Choreographie und Freestyle-Elementen, bei der sich die Tänzer ganz vom Rhythmus der Musik inspirieren lassen. Insgesamt 17 Paare zeigen, was sie in dieser Kategorie tänzerisch drauf haben.



Asghar Pourkashani: "Die Berliner Streetdance Meisterschaft setzt auf die Ressourcen von jungen Menschen. Sie fördert ihre schöpferische und kreative Kraft und hilft ihnen dabei, die heutige Jugendkultur selbst aktiv mitzugestalten."



Am Samstag, 8. Juli tanzen 716 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren in 52 Gruppen in den Kategorien Anfänger bis Fortgeschrittene zu mitreißenden Hip Hop-Beats. Die Siegerehrung findet um 19.15 Uhr auf der Bühne in Halle 21a. statt. Für ein gigantisches interkulturelles Fest der Superlative sorgen am Sonntag, 9. Juli insgesamt 620 Tänzer ab 16 Jahren. Sie kommen aus Berlin und anderen Bundesländern sowie aus England.



Die amtierenden Berliner Streetdance-Meister mit dem Namen "1st Cut" verteidigen am Sonntag, 9. Juli ihren Titel. "1st Cut ist eine Gruppe von jungen Künstlern, die auf der Bühne ihre eigene Geschichte erzählen - ausdrucksstark mit beeindruckender poetischer Choreographie", so interpretiert Asghar Pourkashani die Formation der Gruppe.



Das "Berliner Hip Pop Battle 2vs2" wird am Sonntagabend, 9. Juli, bereits zum zweiten Mal stattfinden. Der Kreativität und Individualität beim "Battlen" sind hier keine Grenzen gesetzt. Was das Battle vor allem auszeichnet, sind die von der Musik inspirierten Freestyle-Moves sowie die kreativen Bewegungs- und Ausdrucksformen der Hip Hopper. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld von 1.000 Euro. Ab 21 Uhr werden die Sieger der Streetdance-Meisterschaft Berlin und des Berliner Hip Hop Battle feierlich auf der Bühne in Halle 21a geehrt.



Die Fachjury der Streetdance-Meisterschaft Berlin, des Berliner Hip Hop Battles und DUO besteht aus insgesamt elf Juroren, darunter Katja Pritzel, Raha Nejad, Saba Pedük, Nadine Campbell, Farid M. Baroug (Streetdance-Meisterschaft Berlin); Arman, Ben Legion X, Christine Joy, Alpuetro Ritter (Berliner Hip Hop Battle); Nadine Wenzel, Gelareh und Ninette Kohler (DUO).



Die Namen der Teilnehmer und Crews und der Ablaufplan sind online unter www.streetdance-meisterschaft.berlin/de/platzierung und www.you.de/YOU/Streetdance-Meisterschaft/ zu finden.



Das Tagesticket für den YOU Summer Break berechtigt zum Besuch der Streetdance-Meisterschaft Berlin am Samstag oder Sonntag und das Zwei-Tagesticket zum Besuch der Streetdance-Meisterschaft an beiden Tagen.



Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de, www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.



