Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Köln geht einen wichtigen Schritt Richtung Verkehrswende: Im Rheinauhafen wurde heute Donk-EE vorgestellt, das europaweit größte Verleihsystem für E-Lastenräder. Zum Auftakt radelten rund 50 elektrische Lastenräder durch das ehemalige Hafengelände. Schon bald werden sie an 35 Standorten in Ehrenfeld, Nippes und weiteren Kölner Veedeln zur Ausleihe bereit stehen. Interessenten können sich bereits online unter www.donk-ee.de registrieren und werden zum Start des Ausleihbetriebs automatisch benachrichtigt. Betrieben wird Donk-EE von der Green Moves Rheinland GmbH & Co.KG, einer Tochter des nachhaltigen Energieversorgers NATURSTROM AG.



Zusätzlich wird das Projekt aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert, die jährlich im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz durch Radverkehr" vergeben werden. Jochen Flasbarth, Staatssekretär des Ministeriums, lobte Donk-EE als Vorreiterprojekt für die urbane Verkehrswende. "Wir brauchen gute Ideen für weniger Autos auf den Straßen. Das Fahrrad als gewerbliches Lieferfahrzeug auf der Kurzstrecke kann dabei helfen, das Klima zu schützen und zugleich die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der elektrische Packesel Donk-EE zum Trendsetter wird", so Flasbarth.



"In Millionenstädten wie Köln werden alternative Verkehrskonzepte dringend benötigt", ergänzt Oliver Hummel, Geschäftsführer von Green Moves Rheinland. "Mit Donk-EE möchten wir den Beweis antreten, dass eine nachhaltige urbane Verkehrswende möglich ist." Das innovative Mobilitätsprojekt soll nicht nur den Radverkehr in Köln stärken und klimaschädliche Autofahrten ersetzen, sondern außerdem nachhaltige Elektromobilität unkompliziert erfahrbar machen.



"Insbesondere in dicht bevölkerten Stadtteilen wie Nippes oder Ehrenfeld ist die Verkehrslage und die Parkplatzsituation angespannt", berichtet Arndt Klocke, NRW-Landtagsabgeordneter aus Köln-Nippes und Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. "Projekte wie Donk-EE können hier zur Entspannung der Situation beitragen."



Die Stadt Köln begrüßt daher, dass mit dem Lastenrad-Angebot nun eine Alternative zum Auto bereitsteht. "In puncto Radverkehr verfolgt die Stadt Köln ein ambitioniertes Ziel: Bis 2030 soll ein Drittel der Verkehrsteilnehmer auf das Fahrrad umsteigen", so Hendrik Colmer vom Team des Fahrradbeauftragen der Stadt Köln. "Neben dem bedarfsgerechten Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und dem Fahrradparken im öffentlichem Raum und an ÖPNV-Haltestellen (Bike and Ride) ergänzt ein privates Angebot wie Donk-EE dieses Ziel."



Denn egal, ob als Einkaufswagen, Umzugshelfer oder Kinderkutsche - nun gibt es keinen Grund mehr, beim Transport schwerer Lasten auf das Auto zu setzen. Denn bis zu 100 Kilogramm lassen sich mit Donk-EE dank des unterstützenden Elektromotors bequem und unkompliziert von A nach B transportieren - und das vollkommen CO2-frei. Denn alle Donk-EEs werden mit sauberen Ökostrom geladen.



Die elektrischen Lastenräder mit dem grünen Esel stehen demnächst bei 35 Stations- und Servicepartnern zur Ausleihe bereit. Die genauen Standorte sind auf einer Übersichtskarte auf der Donk-EE-Website einsehbar. Gebucht und entliehen werden können die praktischen Lastenesel bequem über eine Smartphone-App - und das zum günstigen Preis: Denn die erste Stunde mit dem Esel kostet 3,50 Euro, jede weitere liegt bei 2,50 Euro. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Interessierte können sich ab sofort auf www.donk-ee.de registrieren und werden benachrichtigt, sobald der Verleihbetrieb startet. Die hochwertigen E-Lastenräder von Riese & Müller verfügen über eine Reichweite von rund 75 Kilometern, der leistungsstarke Elektromotor unterstützt den Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde.



OTS: Green Moves Rheinland GmbH & Co.KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126963 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126963.rss2



Pressekontakt: Green Moves Rheinland GmbH & Co.KG Dr. Tim Loppe Pressesprecher Tel.: 0211-77 900-363 E-Mail: presse@donk-ee.de