Liebe Leser,

der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF zählt zu den stärksten Fonds für konservative Investoren. Das Anlagevermögen wandert vor allem in dividendenstarke Substanzunternehmen aus dem internationalen Raum. Dabei soll der Index "Dow Jones STOXX (R) Global Select Dividend 100" nachgebildet werden. Allerdings kauft das Fondsmanagement nicht einfach nur die Aktien, sondern investiert in Zertifikate, in Terminpapiere und in Optionsscheine, um ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...